Solitamente si suol dire “chi ha tempo non aspetti tempo”, un detto del significato molto chiaro: se vuoi fare una cosa e ha il tempo di dizione non aspettare perché potrebbe essere troppo tardi. Un concetto che, se ci pensate bene, può essere applicato a tutti i campi della nostra esistenza e quindi anche alle condizioni meteo climatiche.

Sì, ma cosa dovremmo cercare di fare il più in fretta possibile? Beh, le cose da fare sarebbero veramente tante, forse troppe. In primis si dovrebbe cercare di trattare la meteorologia come una materia scientifica e non come un fenomeno da baraccone. Da quando il Web ha preso il sopravvento le notizie sul meteo si sprecano, in tutti i sensi.

Altra cosa che si potrebbe fare è cercare di capire perché stiamo vivendo un’estremizzazione meteo climatica allucinante. Tutti a parlarne, tutti ad approfittare di certe situazioni per estremizzare al massimo la notizia, però ci si è mai chiesti quali siano i motivi che stanno determinando tale estremizzazione?

Un altro elemento sul quale si dovrebbe riflettere molto probabilmente è il riscaldamento globale, riscaldamento globale evidentemente legato a doppio filo all’estremizzazione meteo climatica, quindi se dovessimo pensare a quest’ultimo sicuramente si starebbe pensando anche al primo.

In molti ci pensano, questo è vero, ma in quanti si chiedono cosa si potrebbe fare per cercare di invertire la tendenza? In quest’ultimo caso il detto che abbiamo citato in apertura calza a pennello, è proprio il caso di dire che il tempo a nostra disposizione molto probabilmente sta per terminare e quindi toccherebbe mettersi seriamente attorno a un tavolo a discutere profondamente di quelle misure che potrebbero in qualche modo cercare di frenare il riscaldamento planetario.

Lo ripetiamo, “chi ha tempo non aspetti tempo”, sappiamo che non è facile e che corriamo il rischio di essere ridondanti, però sappiamo anche che la situazione è talmente critica che sarebbe opportuno prenderne atto provare a fare almeno qualcosa di positivo.