Le recenti previsioni del centro meteo⁢ europeo non sono incoraggianti per ⁣il mese di Agosto.

Agosto: Dominio di calore e siccità

Analizziamo i dettagli: prima⁣ di tutto, si prevede una condizione di siccità, con un notevole deficit di​ pioggia su tutta l’Italia, ma ancora più grave sul settore nord-occidentale italiano, dove potrebbe piovere solo⁤ fino ⁤al ⁣10% rispetto alla media, con un drastico⁢ calo delle precipitazioni tra il 70 e il 90%. Inoltre, per⁤ quanto riguarda la temperatura, si prevede ​che‍ sarà notevolmente superiore alla media, in particolare sulla pianura padana‌ e nelle aree⁢ interne della penisola. Si prevedono anche picchi di anomalia termica in⁢ Puglia. Tuttavia, in generale, sulla regione alpina, gran parte del Triveneto, le⁢ regioni⁤ tirreniche, la Sardegna e la Sicilia, la⁢ temperatura non⁤ dovrebbe discostarsi molto‌ dalla media.

Prospettive per ‌l’autunno

Si delinea quindi un mese di Agosto che potrebbe segnare una tendenza preoccupante per l’autunno. Infatti, ‌Settembre‍ viene indicato come molto ⁤peggio.

Settembre: Incremento delle anomalie ‌termiche

Settembre 2023 ⁢potrebbe presentare anomalie termiche estese a tutta l’Italia.‌ Se non un grado Celsius sulle coste di Sardegna, Campania meridionale, Salento, Calabria, e parte della Sicilia. Altrove le anomalie dovrebbero superare 1 °C. Si ‍tratta di ⁢valori stimati che ‌spesso sono superiori nella ‌realtà. Ma per quanto riguarda il settore nord-occidentale italiano, l’anomalia termica‌ dovrebbe manifestarsi tra 1,5 °C​ e 2 °C, con picchi⁣ anche maggiori tra⁢ Piemonte e Lombardia.

Precipitazioni

Abbiamo poi analizzato le precipitazioni. E qui⁢ si nota un‌ cambiamento significativo. Infatti, le precipitazioni dovrebbero essere sopra la media soprattutto sulle regioni tirreniche, gran parte della Sardegna, la Sicilia, forse le pianure Veneto e⁣ del ⁤sud-est della Lombardia, come anche in Liguria. A questo punto potrebbe entrare in gioco l’influenza delle⁤ calde acque del ‍Mar Mediterraneo che potrebbero generare precipitazioni temporalesche di forte⁢ intensità. Quindi piogge di breve durata e‍ ancora una volta molto intense. Una situazione che avrebbe qualche somiglianza con quella vista nel 2022. Un confronto che facciamo esclusivamente per avere un’idea ‌generale della tendenza. Inoltre, precipitazioni sotto la media si avrebbero su tutta l’area alpina e prealpina, le alte pianure del‍ Nord ⁤Italia oltre che la Romagna fino⁤ a Bologna.

Ottobre e ⁣le sue novità

Abbiamo però delle buone notizie per Ottobre per quanto riguarda le piogge. Se si esclude l’estremo nord-ovest, ‍queste saranno probabilmente sopra la media su quasi tutta l’Italia. Il meteo sull’estremo nord-ovest dovrebbe persistere delle‍ deviazioni verso il basso con un deficit pluviometrico. Deficit pluviometrico anche su tutte le Alpi. Questo ⁣di solito succede quando si bloccano le correnti oceaniche, o ‍quando le​ aree ‍di bassa pressione in transito sull’Italia ‌sono scarsamente favorevoli ad avere piogge sulle regioni del Nord Italia. ⁣Tuttavia, l’avvento di precipitazioni superiori ​alla media su ‌tutta la penisola, Sardegna e Sicilia è un’eccellente⁢ notizia,‌ che prospettano delle novità molto⁤ importanti rispetto all’autunno ⁤2022. Abbiamo dato uno sguardo ⁤alle temperature di Ottobre 2023, vediamo ​una riduzione delle anomalie, ma tuttavia soprattutto sul Nord Italia persisterebbero valori sopra la media.

È chiaro che‍ i cambiamenti climatici influenzeranno ⁢anche l’autunno 2023. La nostra impressione è che ⁣i fenomeni atmosferici ​saranno spesso di forte intensità, molto isolati nel tempo, e ‍che la prima parte dell’autunno vedrà la continuazione della stagione estiva. Questa è una buona notizia soprattutto ‌per gli operatori turistici che potrebbero, come è ‌successo anche l’anno scorso, svolgere la propria attività anche in Settembre e forse anche gran‌ parte di Ottobre ⁣senza grosse problematiche.‍ Questo ovviamente sarà da confermare con le prossime ⁣previsioni del ‌ centro⁣ meteo europeo.