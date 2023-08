Dall’inizio del prossimo mese di Settembre, il Mondo dovrà affrontare gli effetti eccezionali di un fenomeno meteo ben conosciuto: El Niño. Questa anomalia atmosferica produrrà notevoli ripercussioni a livello globale, influenzando le condizioni climatiche in diverse parti del mondo, tra cui l’Italia. I CENTRI METEO già iniziano a notare cambiamenti nelle previsioni, in particolare riguardo precipitazioni e temperature, preannunciando un Autunno molto movimentato per il Belpaese.

El Niño: caratteristiche e impatti

Cos’è El Niño?

El Niño è un fenomeno climatico periodico caratterizzato da un anomalo riscaldamento delle acque superficiali nell’Oceano Pacifico equatoriale. Questo fenomeno, parte di un ciclo più ampio chiamato El Niño-Southern Oscillation (ENSO), può durare da alcuni mesi fino a un anno o più. L’anomalo riscaldamento delle acque influenza significativamente le correnti oceaniche e i modelli atmosferici globali.

Effetti Climatici Globali di El Niño

Durante un evento El Niño, alcune aree del mondo come la costa occidentale dell’America del Sud potrebbero sperimentare piogge abbondanti e alluvioni, mentre altre zone, come l’Australia e l’Indonesia, potrebbero soffrire di siccità. Queste alterazioni nei modelli climatici possono avere impatti negativi sugli ecosistemi marini e terrestri, sull’agricoltura, sulla pesca e su molte altre attività economiche.

El Niño e La Niña: due fasi opposte

El Niño non è l’unico protagonista dell’ENSO. La Niña, la fase fredda di questo ciclo, è caratterizzata da acque superficiali insolitamente fredde nell’oceano Pacifico equatoriale. Questa fase ha spesso impatti climatici opposti rispetto a El Niño. Mentre El Niño può portare a piogge torrenziali in alcune aree, La Niña potrebbe causare secchezza.

Meteo, le Previsioni per l’Autunno

Il 2022 è stato registrato come l’anno più caldo mai documentato, e l’Estate 2023 ha proseguito con la stessa tendenza, registrando temperature record, con punte fino a 48°C anche in Italia. Le previsioni meteo per l’Autunno sono poco rassicuranti. Se le attuali tendenze dovessero proseguire, potremmo vedere un Mediterraneo con temperature molto sopra la media. Questo potrebbe portare a forti contrasti termici e al rischio di intemperie imponenti. Secondo il Centro Meteo Europeo, a partire da Settembre, l’Italia potrebbe registrare precipitazioni sopra la media, in particolare nel Centro e Sud Italia, così come nelle Isole Maggiori, oltre che la Liguria.

Fase intermedia

Entro la fine di Agosto, il Nord Italia potrebbe essere testimone di un’intensificazione dei temporali, con un alto rischio di formazione di supercelle, accompagnate da nubifragi e grandinate. Si pone la domanda: assisteremo alla fine anticipata della stagione estiva? Probabilmente sì, e anche con una certa sicurezza, anche se le date precise rimangono ancora incerte.

Conclusione

L’attenzione rimane alta sulle evoluzioni di El Niño e sulle sue possibili ripercussioni sul meteo autunnale in Italia. Mentre gli scienziati e i CENTRI METEO monitorano attentamente la situazione, è fondamentale essere preparati e informati sulle eventuali variazioni climatiche che potrebbero influenzare la nostra quotidianità.

