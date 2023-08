L’estate è finita? Autunno prematuro? Ipotesi, ipotesi meteo climatiche che andranno ovviamente suffragate dai fatti. Ipotesi che in questo momento sono tali perché la distanza che ci separa da qui a fine agosto e comunque tanta, almeno meteorologicamente parlando.

Certo, se pensiamo a due settimane non sono sicuramente molte ma ricordiamoci che in meteorologia dopo 3-4 giorni si comincia a parlare di proiezioni e non più di previsioni. Questo è un elemento che molti trascurano, troppo spesso ci si dimentica che chi legge avrebbe necessità di maggiori specifiche circa la dicotomia tra proiezioni e previsioni.

Premessa d’obbligo per dirvi che in questo momento è prematuro sbilanciarsi su ciò che potrebbe accadere a fine mese. Abbiamo visto recentemente che le ipotesi in campo sono due, ipotesi peraltro diametralmente opposte perché se da un lato c’è chi ipotizza un tracollo dell’estate dall’altro lato c’è chi invece punta deciso sull’anticiclone africano.

Per questo motivo vi diciamo che non è possibile pronunciare una sentenza meteo, è meglio lasciar stare perché si correrebbe il rischio di sbagliare completamente sbagliando e si perde credibilità.

Per carità, è pur vero che ci si può sbilanciare nel momento in cui si effettua un’analisi approfondita che prende in considerazione non soltanto i modelli di previsione ma anche magari la circolazione atmosferica in modo particolare alcuni pattern climatici che possono aiutarci nel trend evolutivo.

Tutto ciò per dirvi cosa? Beh, che affermare che l’estate è finita o sta per finire ancora non ce la sentiamo, la sentiamo perché benché ci sia sempre convinti che l’autunno arriverà nel momento giusto sappiamo altresì che settembre potrebbe riservare ancora fiammate africane di notevole fattura.

In fin dei conti sarà meglio procedere step by step come abbiamo sempre fatto, pur non nascondendoci dietro ad un dito cercando di fornirvi tutti i dettagli evolutivi in nostro possesso.