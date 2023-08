Ha ripreso a far caldo, in verità neanche troppo… Diciamo che negli ultimi giorni le condizioni meteo climatiche hanno rispecchiato quelli che si potrebbe definire la “nuova normalità” dell’estate mediterranea.

Le temperature, se paragonate con le medie trentennali, si sono nuovamente portate al di sopra delle medie stagionali ma alla fin fine non stiamo patendo chissà quale grande caldo. È vero, localmente i termometri raggiungono o addirittura superano quota 35 °C ma rispetto a quanto vissuto nel mese di luglio stiamo parlando di 10 °C in meno o addirittura in qualche caso anche di più.

Nei prossimi giorni avremo poi un ulteriore incremento termico, quindi dobbiamo mettere in conto punte di 37-38 °C ma localmente (a seconda delle condizioni microclimatiche) potremmo sfiorare quota 40 °C. Beh, diciamo che si potrà parlare comunque di una ondata di caldo niente male, di un’ondata di caldo comunque di forte intensità ma quanto successo a luglio ha cambiato sicuramente la percezione del caldo dell’estate 2023.

C’è da dire una cosa molto importante, ovvero che non potremo parlare di caldo record, assolutamente no. Se vi capiterà di leggere qualcosa di simile da qui a una settimana sappiate che non è vero, agosto non sembra avere la minima intenzione di demolire record termici importanti.

Se poi si vuole cercare a tutti i costi lo scoop questo è un altro discorso, al momento possiamo dirvi che non corriamo rischi di questo tipo, poi magari chissà, da qui a fine mese potrebbe ancora succedere di tutto ma in virtù delle proiezioni modellistiche difficilmente andremo incontro al caldo allucinante del mese scorso.

Anzi, se avete letto qualche recente approfondimento saprete che molto probabilmente l’ultima settimana di agosto ci riserverà dei colpi di scena ovvero un possibile peggioramento che sancirebbe una discreta stanchezza della bella stagione.