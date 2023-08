Il Mediterraneo ci offre, a fine estate, un clima caldo e invitante, tipico delle sue coste. Ma oltre alla piacevole calura, la situazione meteo porta con sé delle complessità. Si prevede un cambiamento atmosferico in arrivo, con la potenziale genesi di fenomeni atmosferici intensi e imprevedibili.

Il clima attuale: mare caldo

Mentre le giornate estive più roventi sembrano essere alle nostre spalle, il meteo non ha intenzione di darci tregua. Ci attendono temperature estive su quasi tutta la Penisola, con un picco di calore che si concentrerà al Sud Italia, toccando Sicilia, Sardegna e parte del Centro Italia. La buona notizia è che non si prevede una calura paragonabile a quella intensa di luglio e delle recenti due settimane di agosto. Questo clima, unito alle acque particolarmente calde dei mari circostanti, potrebbe rendere la permanenza al mare in settembre particolarmente piacevole.

Il risvolto della medaglia: temporali in agguato

Ma, come spesso accade, c’è un rovescio della medaglia. Nonostante queste condizioni sembrino ideali per chi vuole godersi ancora un po’ di sole, la realtà potrebbe rivelarsi diversa. Le giornate si accorciano e l’aria fredda inizia a spingersi verso sud, creando contrasti termici. Ciò significa che, nonostante lunghi periodi di bel tempo, potremmo assistere a interruzioni causate da episodi temporaleschi.

La calma che precede la tempesta

Il vero nodo del problema è il contrasto tra il caldo mar Mediterraneo e l’aria fredda proveniente da nord. Questa combinazione può dar vita a fenomeni atmosferici detti “esplosivi”, come temporali intensi. Abbiamo già avuto un assaggio di ciò di recente, quando l’ingresso di aria fredda ha causato maltempo generalizzato. E la minaccia rimane, anche quando piccoli impulsi di aria fredda raggiungono il Mediterraneo quando il clima è ancora estivo.

Un settembre imprevedibile

Il 2023 ci ha presentato un’estate atipica, con temperature ben al di sopra della media. Ora, mentre ci avviciniamo a settembre, ci troviamo di fronte a un clima che potrebbe sorprenderci in diversi modi. Come spesso accade, la natura potrebbe riservarci delle sorprese, e ogni minima variazione atmosferica potrebbe trasformarsi in un fenomeno intenso. Occorre quindi godersi le belle giornate, ma sempre con un occhio al cielo.