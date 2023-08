Non siamo noi a sostenerlo, a sostenerlo sono invece autorevoli enti che si occupano di studiare l’andamento meteo climatico del nostro pianeta.

L’americano National Weather Service, ad esempio, proprio recentemente ha lanciato un monito in questa direzione ossia è stato visto come il caldo estremo sia più mortale di qualsiasi altro disastro meteo climatico. Addirittura più di uragano e tornado messi insieme… Chi l’avrebbe mai detto?

Forse perché, lo scriviamo da tempo, più passano gli anni e più le ondate di calore diventano violente e persistenti. Luglio 2023 in Italia è stato probabilmente il caso più eclatante, ma non dimentichiamoci anche quello che sta accadendo nel sud America. Però più che violenza e persistenza molto probabilmente è la frequenza il vero problema.

Un problema ricorrente, un problema che riguarda tutto il nostro pianeta perché basterebbe giornalmente aprire siti internazionali di meteorologia per rendersi conto che le temperature sono sempre più alte. Temperature insopportabili, temperature che causano ovviamente gravi problemi di salute in soggetti particolarmente fragili.

Quante volte vi abbiamo detto che in presenza di certe temperature e certi livelli di umidità il nostro corpo va in sofferenza? Lo abbiamo scritto un’infinità di volte, abbiamo scritto che abbiamo soltanto un modo per poterci difendere del caldo: espellere quello in eccesso tramite la sudorazione. Se però l’umidità è elevata tale processo viene ostacolato, quindi si crea un circolo vizioso che può portare come detto a seri problemi di salute.

Quello che abbiamo scritto in apertura, sostenuto dal National Weather Service, ci conferma la gravità della situazione climatica planetaria. Un motivo in più per cercare di trovare al più presto una soluzione al problema.