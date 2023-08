Allora, procediamo con ordine… Partiamo dal presupposto che le condizioni meteo climatiche stanno nuovamente cambiando, condizioni meteo climatiche che si stanno facilmente orientando su frequenze estive ma d’altronde siamo ad agosto e quindi ci sta che il tempo possa nuovamente proporci giornate di sole, un rialzo delle temperature, insomma il ritorno dell’alta pressione.

La domanda che ci stiamo ponendo da un po’ di giorni è la seguente: quanto farà caldo? L’altro quesito, invece, è: quanto durerà l’ondata di calore? Per rispondere alla prima dobbiamo dirvi che farà sì caldo ma non sembrano esserci minimamente i presupposti per qualcosa di eccezionale.

Per quanto riguarda la seconda dobbiamo dirvi che i centri di calcolo internazionali continuano a ipotizzare una durata dell’ondata di calore importante, probabilmente si arriverà a fine mese in compagnia dell’alta pressione. Ma… Come sempre, viste considerato che stiamo parlando di proiezioni a lungo termine, bisogna andarci coi piedi di piombo.

Infatti i modelli di previsione capaci di spingersi più in là nel tempo in realtà ci stanno proponendo delle novità inerenti l’evoluzione meteorologica dell’ultima settimana di agosto. Evoluzione che potrebbe risentire di una massa d’aria fresca presente sull’Europa orientale ed in grado di condizionare parzialmente le nostre regioni. In modo particolare i settori orientali dello stivale.

Se così fosse ovviamente vi sarebbe una contrazione dell’alta pressione che si vedrebbe costretta a ritirarsi verso ovest e verso sud, mentre le temperature inizierebbero a scendere e localmente si potrebbe riaffacciare anche dell’instabilità atmosferica con temporali di intensità importante.

Novità meteo da confermare, questo ci sembra ovvio, però dobbiamo dirvi che gli stessi modelli di previsione stanno comunque smorzando un pochino i toni dell’ondata di calore e questa è già una grandissima novità.