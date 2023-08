Parlare di caldo proprio in queste ore potrebbe sembrare un paradosso, infatti stiamo affrontando un peggioramento meteo che ha fatto letteralmente crollare le temperature. Temperature che ancora per alcuni giorni si manterranno gradevoli per non dire localmente fresche soprattutto al calare del sole.

Poi però il quadro termico subirà nuovamente pesanti cambiamenti, infatti torneremo a parlare di caldo perché l’alta pressione si imporrà sul Mediterraneo centro-occidentale facendo salire velocemente le temperature. Si, ma quanto saliranno? La risposta in questo momento non è semplice, infatti guardando i modelli di previsione arrivano comunque giornalmente variazioni evolutive delle quali dobbiamo darvi conto.

Variazioni che sicuramente non finiranno qui, pertanto il quadro evolutivo andrà costantemente aggiornato. Diciamo comunque che sul caldo non sembrano esserci dubbi, caldo che la seconda parte della prossima settimana potremmo definire “normale” per quelli che sono i canoni degli ultimi decenni.

Stavolta, almeno inizialmente, farà più caldo al Nord rispetto al resto d’Italia, ciò perché l’asse d’inclinazione della struttura anticiclonica punterà in quella direzione.

Nel corso della settimana successiva il quadro termico dovrebbe confermarsi, peraltro con estensione della bolla d’aria calda anche sul resto d’Italia. Al momento la temperatura più alta alla quota di riferimento di 1500 m dovrebbe essere la +20 °C, ciò significa che le massime potrebbero superare localmente quota 35 °C, con punte anche di 37-38 °C in alcune località.

Tuttavia al momento sembra scemare il rischio dei 40 °C, un rischio che avevamo preso in considerazione in alcuni approfondimenti precedenti ma che comunque non possiamo totalmente scongiurare sembra infatti che verso il 20 agosto l’anticiclone africano possa nuovamente accelerare. Ipotesi quest’ultima che comunque andrà valutata cammino facendo.