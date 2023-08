Non possiamo far finta di nulla, non possiamo affermare con nonchalance che la svolta meteo climatica di fine mese sarà un semplice intermezzo estivo.

Assolutamente no, sarà uno schiaffo ben assestato all’estate, tenete conto che ci porterà ai primi di settembre ovvero all’esordio ufficiale dell’autunno dal punto di vista meteorologico. Lo ripetiamo, questo non significa che settembre non sia in grado di riportarci l’estate e magari anche il caldo africano, però riprendersi da una crisi come quella che inizierà tra non molto sarà veramente complicato.

Sarà complicato non tanto perché saremo settembre, quanto perché a livello continentale stiamo registrando dei cambiamenti circolatori sostanziali. Cambiamenti che avevamo già identificato tempo fa, cambiamenti che avevano lanciato segnali inequivocabili e che alcuni modelli di previsione erano stati in grado di cogliere anticipatamente.

Segnali che continuano ad arrivare, per questo motivo siamo convinti che non sarà una semplice parentesi di brutto tempo, potrebbe trattarsi invece di una profonda crisi stagionale o addirittura della fine ufficiale della bella stagione.

Sappiamo tuttavia che nel momento in cui dovessero ripresentarsi l’alta pressione in tanti non vedranno l’ora di poter affermare “ecco l’estate”, magari facendo finta che la stagione non sia ancora terminata. Magari non lo sarà del tutto, magari potrà nuovamente portarci qualche sprazzo di bel tempo, però la situazione è tutt’altro che di semplice risoluzione.

Al momento fermiamoci qui, al momento quello che possiamo assolutamente dirvi è che dovremmo fare i conti con circa una settimana di temperature inferiori alle medie stagionali e molto probabilmente dovremo fronteggiare anche dei fenomeni localmente violenti.

Dopodiché vedremo, dopodiché cercheremo di capire se l’alta pressione sarà capace di riprendersi il Mediterraneo senza colpo ferire.