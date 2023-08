È sorprendente che le figure di autorità del nostro Paese, responsabili dell’emanazione di leggi per la protezione dei cittadini e dei lavoratori, non abbiano intervenuto per ordinare o, almeno, suggerire la sospensione dei lavori all’esterno in Val Padana. Qui, le temperature percepibili oggi evocano quelle del Medio Oriente.

Le allerte climatiche in Italia riguardo al caldo sono attualmente basate su marcatori per alcune città. È un sistema che, secondo noi, necessita di una riforma completa, al fine di allinearlo con pratiche internazionali, dove gli avvisi vengono emessi ogni volta che si presentano condizioni climatiche estreme in maniera efficace, non con i bollini sulle città!

Dai dati forniti dall’ARPA, l’ente metereologico regionale della Lombardia, emergono temperature terribili, con punte che raggiungono i 42°C, rispetto ai 38°C del giorno precedente. Abbiamo esaminato anche altre fonti meteorologiche, inclusi servizi privati, e la situazione generale indica temperature decisamente oltre la norma. La Lombardia, in particolare, sta affrontando una notevole umidità. Tuttavia, anche altre regioni italiane come Liguria, Piemonte, Emilia e Toscana stanno registrando picchi di temperatura altissima.

In Francia, alcune aree stanno sperimentando temperature incredibili, come i 45°C sulla costa atlantica di Bilbao, accompagnati da un’umidità simile a quella del Medio Oriente. Una registrazione delle 17:30 evidenzia un 44°C con un punto di rugiada di 22. Questi dati suggeriscono un indice di calore ben al di sopra dei 50°C, forse tra i più alti in Europa.

Ma focalizzandoci sull’Italia, dove le temperature sono rimaste alte per tutta la stagione estiva, c’è stata molta discussione su possibili regolamentazioni per il lavoro all’aperto, ma poche azioni concrete. Siamo testimoni di sempre più episodi di malessere, tra cui infarti e, in alcuni casi, incidenti mortali sul lavoro, probabilmente causati dal caldo eccessivo che riduce la concentrazione.

È fondamentale introdurre regolamentazioni stringenti che definiscano le condizioni climatiche entro cui è sicuro lavorare all’aperto.