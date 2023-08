Quest’anno prepariamoci a vivere momenti autunnali a dir poco coinvolgenti ed emozionanti, quest’anno prepariamoci ad una svolta meteo climatica che in pochi immaginano.

Confidiamo in un vero e proprio stravolgimento della circolazione continentale, stravolgimento che potrebbe subentrare per tutta una serie di motivi sui quali magari focalizzeremo l’obiettivo tramite la stesura di altri editoriali. In questo momento capiamo che si fa molta fatica a pensare a qualcosa di diverso rispetto all’anticiclone africano.

In questo momento, visti anche i pregressi, sarebbe molto più facile ipotizzare una stagione autunnale estremamente calda e povera di piogge. Invece no, secondo noi non andrà così. Secondo noi la situazione sarà decisamente più movimentata, come detto poc’anzi potrebbero farsi strada momenti coinvolgenti ed anche emozionanti per chi come noi quotidianamente guarda le mappe e cerca di darvi conto delle proiezioni meteorologiche.

Potrebbe essere un vero e proprio ritorno al passato, potrebbe trattarsi di un autunno dominato dall’Atlantico quindi da perturbazioni abbastanza frequenti. Non ci fosse stato tutto il surplus di energia derivante dal caldo record negli ultimi due mesi probabilmente non avremmo neanche dovuto preoccuparci, purtroppo però quel surplus c’è quindi dobbiamo mettere in preventivo situazioni anche sgradevoli.

Situazioni che potrebbero degenerare in fenomeni atmosferici localmente violenti, soprattutto tra ottobre e novembre. Saranno questi infatti i due mesi da tenere sott’occhio con molta attenzione. Dobbiamo infatti considerare che il tamtam circolatorio potrebbe gettare le basi per ondate di maltempo mai viste prima.

Per questo vi diciamo che sarà un autunno grandi firme, per questo vi diciamo che sarà un autunno ricco di grandissime sorprese meteorologiche.