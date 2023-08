Diciamo che il discorso che stiamo per affrontare riguarderebbe tutte le stagioni, infatti sindacare sui gusti meteo climatici non è assolutamente possibile.

Ognuno di noi ha la propria preferenza, ognuno di noi preferisce questa a quell’altra stagione, magari c’è chi le ama tutte indistintamente ma diciamo che in quest’ultima categoria rientrano poche persone. Tra queste persone ci sono sicuramente gli esperti del settore, quindi anche noi, non potrebbe essere altrimenti viste considerato che giornalmente ci occupiamo della materia meteorologica.

Per carità, anche noi possiamo avere nostre preferenze ma il nostro compito è quello di fornirvi le previsioni o tendenze meteo climatiche che prescindono evidentemente dalla soggettività.

Discorso dicevamo che può estendersi a tutte e quattro le stagioni, però in questo caso stiamo parlando dell’estate perché ultimamente sentiamo pareri contrastanti da parte dei lettori… Da un lato c’è chi è contento di queste condizioni meteo, quindi del caldo, dall’altro lato c’è chi invece non ne può più.

In quest’ultimo caso come biasimarli? D’altronde abbiamo passato un mese di luglio furibondo, però è stato furibondo come ben sappiamo non soltanto per il caldo ma anche per i temporali che si sono abbattuti al Nord Italia. Ecco quindi che se gli abitanti delle regioni settentrionali dovessero manifestare preferenze per le attuali condizioni meteorologiche non ci sarebbe nulla da dire.

Vedete quindi che l’amare o non amare l’estate dipende dai gusti personali ma anche da una serie di fattori che sicuramente influiscono sulla nostra percezione stagionale. Tra questi fattori rientrano ovviamente le condizioni meteo che abbiamo affrontato precedentemente, senza quelle molto probabilmente i gusti avrebbero anche subito delle modifiche.