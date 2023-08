Ultime ore di fresco, ultime ore di temperature non soltanto gradevoli ma in molte zone d’Italia persino troppo basse. Temperature inferiori alle medie stagionali, favorite dal passaggio di quel vortice di bassa pressione che ha provocato un netto peggioramento delle condizioni meteo.

Meteo che però, forse ce ne siamo dimenticati, non può andare avanti così perché dopotutto siamo ancora nel cuore dell’estate. Agosto è un mese estivo solitamente anticiclonico, salvo rare eccezioni. L’alta pressione dominante, soprattutto negli ultimi decenni, è stata sicuramente quella africana e quindi il caldo è stato spesso e volentieri importante.

Ecco, non poteva mancare anche quest’anno un periodo simile… Prepariamoci perché sta per arrivare, prepariamoci perché stiamo per assistere a un altro ribaltamento delle condizioni meteo climatiche. Avevamo detto che fino a metà di questa settimana avremo avuto temperature inferiori alla norma e così è stato, ora vi diciamo che i termometri partiranno verso l’alto e nel corso della settimana di Ferragosto raggiungeranno nuovamente picchi imponenti.

Stavolta sarà bene focalizzarsi maggiormente sulla durata dell’ondata di calore, infatti gli avevamo preannunciato che un po’ tutti i centri di calcolo vedevano il caldo protrarsi oltre il 20 agosto e a quanto pare potrebbe essere così.

Per quanto riguarda le temperature più elevate presumibilmente in varie località d’Italia potrebbero raggiungere punte di 36-37 °C, non di più. Attenzione però all’umidità relativa, infatti si tornerà a parlare di caldo afoso quindi la percezione del nostro corpo sarà differente rispetto a quelle che saranno le temperature reali. Sembrerà sicuramente più caldo, sembrerà un’ondata di calore di forte intensità.

Insomma, il caldo che fino a questo momento si era concesso una tregua dopo il terribile mese di luglio sta per tornare in auge prepotentemente.