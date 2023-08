Sì, proprio così, se doveste guardare con attenzione le proiezioni meteo climatiche dei vari centri di calcolo internazionali vi rendereste conto che i segnali autunnali sono inequivocabili.

Ce ne renderemo conto tra circa una settimana, giorno più giorno meno. Sul peggioramento in arrivo abbiamo già detto tutto, mancano soltanto i dettagli previsionali che ovviamente al momento non possiamo e non ci sentiamo ancora di darvi. Per poter affrontare tale argomento dovremo pazientare ancora qualche giorno.

Però sentiamo di dirvi che saranno le prime, vere turbolenze meteo dell’autunno ormai imminente. Non vogliamo chiaramente scoraggiare nessuno, non vogliamo chiaramente disilludere nessuno sul fatto che l’estate potrebbe ancora ritagliarsi qualche spazio sia a settembre che a ottobre.

Però bisogna essere onesti e sinceri, quest’anno ci sono veramente tutti i presupposti per una partenza autunnale in sesta marcia. Anche il termine “turbolenze” non è stato utilizzato a caso, infatti dobbiamo ricordarci quanto accaduto a luglio ma anche in quest’ultimo periodo ovvero non dobbiamo scordarci dell’enorme quantità di caldo (alias energia termica) accumulata dal Mediterraneo.

Ovvio pertanto che ci si aspetti qualcosa in più di un semplice decadimento dell’estate, ovvio quindi che ci si aspetti qualche ondata di maltempo veramente pesante capace di portarci fenomeni localmente violenti. Molto probabilmente avremo un assaggio di tutto ciò tra circa una settimana, poi vedremo se settembre sarà in grado di replicare certe configurazioni.

Concludiamo dicendovi che siamo sempre più convinti che l’autunno sia ormai in rampa di lancio, autunno che mai come quest’anno potrebbe riservare gradite o sgradite sorprese. Dipenderà dai punti di vista…