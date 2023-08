L’alta pressione, pur presente su gran parte delle nostre regioni, rispetto alle scorse settimane ha perso molto del suo potenziale rovente ma soprattutto risulta un po’ defilata a ovest e questo fa sì che sulle nostre regioni si stiano già manifestando segnali di cambiamenti meteo climatici imminenti.

Localmente si percepisce una ventilazione occidentale abbastanza vivace, soprattutto in Sardegna e lungo la fascia tirrenica. È evidente che qualcosa sta per cambiare, per ricercare questo cambiamento dobbiamo spostarci a Nord delle Alpi ed andare a investigare quanto sta accadendo sui settori settentrionali del vecchio continente.

Sì, perché qui riscontriamo almeno due grandi strutture cicloniche: una che si porterà a ridosso delle isole britanniche, l’altra che si porterà sulla Scandinavia. Le maglie cicloniche si fonderanno tra loro nel corso dei prossimi giorni tenderanno a propagarsi in direzione sud, puntando decisamente anche il Mediterraneo.

Nel corso del primo fine settimana di agosto ci aspettiamo pertanto un peggioramento del tempo, peggioramento inteso come gran rinfrescata (le temperature crolleranno letteralmente), vento forte, precipitazioni localmente consistenti. Precipitazioni che anzitutto coinvolgeranno le Alpi per poi estendersi tra giovedì e venerdì anche in Val padana, dopodiché dovrebbero scivolare in direzione del centro sud Italia.

In quest’ultimo caso si tratterà di instabilità carattere sparso, tuttavia dobbiamo dirvi che occasionalmente potrebbero verificarsi dei temporali piuttosto forti che al momento non possiamo collocare con precisione.

Possiamo però dirvi che si dovrà prestare molta attenzione all’intensità degli stessi, infatti l’energia termica fornita del Mediterraneo potrebbe far sì che si verifichino fenomeni attualmente non presi in considerazione anche dai modelli previsionali a più alta risoluzione.