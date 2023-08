Un’alluvione lampo è un’improvvisa e intensa inondazione causata da forti precipitazioni che si verificano in un breve lasso di tempo, solitamente in poche ore o addirittura minuti. Questo tipo di inondazione può manifestarsi in aree con caratteristiche geografiche particolari, come valli strette, oppure in contesti urbani dove il sistema di drenaggio non è in grado di gestire grandi quantità d’acqua in poco tempo. L’alluvione lampo è causato da un nubifragio particolarmente intenso, e non si differenzia dai millimetri di pioggia caduti. Ad esempio, su alcuni quartieri di Genova, in Liguria, domenica 27 agosto, sono caduti sino a 280 mm di pioggia, ma gli effetti non sono stati quelli di un’alluvione lampo di cui la città patisce in talune circostanze. Innanzitutto, la pioggia di tale entità è caduta su aree ristrette. Piogge di tale portata, ad esempio, in Slovenia recentemente hanno causato un’alluvione devastante, essendosi manifestate su amplissimi territori.

Ecco alcune caratteristiche e dinamiche delle alluvioni lampo:

Origine : sono spesso causate da piogge intense e concentrati temporali, specialmente in aree montuose o collinari dove l'acqua scorre rapidamente verso le valli sottostanti. Sono causate da un potente nubifragio.

Pericolosità : a causa della loro natura improvvisa, le alluvioni lampo possono rappresentare un grave rischio per la sicurezza, poiché possono cogliere di sorpresa le persone, rendendo difficili le evacuazioni e causando danni a infrastrutture, abitazioni e veicoli.

Contesti urbani : in ambito urbano, l'urbanizzazione massiccia e la mancanza di un adeguato sistema di drenaggio possono contribuire alla formazione di alluvioni lampo, specialmente in aree con asfalto o cemento che impediscono l'assorbimento dell'acqua nel terreno.

Impatti: oltre ai danni materiali, queste inondazioni possono causare perdite di vite, interruzioni delle comunicazioni, danneggiamenti delle infrastrutture e possono anche trasportare detriti e materiali, aggravando ulteriormente la situazione.

Essendo impreviste e rapide, le alluvioni lampo richiedono una preparazione e una risposta rapida da parte delle autorità e delle comunità locali. La consapevolezza del rischio e la pianificazione possono aiutare a mitigare gli effetti di questi disastri naturali. Spesso, gli eventi meteorologici estremi sono preceduti da allerte meteo. Anche se queste allerte potrebbero essere di basso livello di guardia, il loro significato viene frequentemente sottovalutato. È essenziale offrire una prevenzione efficace con comunicazioni chiare e complete a tutti. Dopo l’evento meteorologico, le autorità competenti dovrebbero fornire resoconti dettagliati di quanto accaduto, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tali allerte.