Un nubifragio è un fenomeno meteorologico caratterizzato da precipitazioni piovose particolarmente intense e abbondanti, che si verificano in un breve lasso di tempo. Questo tipo di precipitazione può provocare allagamenti rapidi e improvvisi, specialmente in aree urbane o in zone con scarse capacità di drenaggio. L’intensità e la brevità del nubifragio lo differenziano da altre piogge più prolungate e meno intense.

La definizione di “nubifragio” non specifica un valore esatto di millimetri di pioggia caduti, ma si riferisce a precipitazioni particolarmente intense in un breve lasso di tempo. Tuttavia, per avere una denominazione standardizzata, alcuni enti meteorologici definiscono un nubifragio come una precipitazione superiore a 50 mm caduta in un’ora. Pertanto, se consideriamo questa definizione e supponiamo che la pioggia cada con un’intensità costante durante quel periodo, in 30 minuti potrebbero cadere circa 25 mm di pioggia.

Va sottolineato, tuttavia, che questi valori possono variare in base alle definizioni locali o agli enti meteorologici, e l’intensità delle precipitazioni può non essere costante durante tutto il periodo del nubifragio.

Quando la pioggia supera i 100 millimetri in un’ora, il nubifragio può essere causa di un’alluvione lampo, e di allagamenti anche importanti.

Un’alluvione lampo è un’improvvisa e intensa inondazione causata da forti precipitazioni che si verificano in un breve lasso di tempo, solitamente in poche ore o addirittura minuti. Questo tipo di inondazione può manifestarsi in aree con caratteristiche geografiche particolari, come valli strette, oppure in contesti urbani dove il sistema di drenaggio non è in grado di gestire grandi quantità d’acqua in poco tempo.