Un’ondata di calore estivo, spesso denominata semplicemente “ondata di calore”, si riferisce a un periodo prolungato di tempo in cui le temperature sono anormalmente elevate e si mantengono tali sia durante il giorno che la notte. Si tratta di un fenomeno meteorologico estremo che può avere impatti significativi sulla salute delle persone, sull’ambiente e sulle infrastrutture. Ecco una descrizione dettagliata dell’ondata di calore:

Durata : una ondata di calore tipicamente dura almeno diversi giorni consecutivi, ma può protrarsi anche per settimane. La durata esatta che definisce un’ondata di calore può variare in base ai criteri utilizzati dai diversi servizi meteorologici.

Temperature elevate : durante un'ondata di calore, le temperature raggiungono e superano valori che sono significativamente al di sopra della media stagionale. Spesso, sono stabiliti nuovi record di temperature massime.

Notti calde : una caratteristica importante delle ondate di calore è che non solo le temperature diurne sono elevate, ma anche le notti tendono a rimanere calde, rendendo difficile trovare sollievo dal caldo.

Impatti sulla salute : le ondate di calore possono portare a problemi di salute come colpi di calore, esaurimento da calore e, nei casi più gravi, possono essere fatali, soprattutto per gli anziani, i bambini e le persone con condizioni mediche preesistenti.

Impatti ambientali : le temperature elevate possono causare siccità, stressare le risorse idriche, danneggiare le coltivazioni e contribuire a incendi boschivi.

Definizione variabile : mentre la definizione generale di un'ondata di calore è piuttosto chiara, i criteri specifici (come la durata esatta e l'anomalia di temperatura) possono variare da una regione all'altra e da un servizio meteorologico all'altro.

Cause: le ondate di calore possono essere causate da una varietà di fattori, tra cui sistemi di alta pressione stagnanti, correnti d'aria calda e anomalie nella circolazione atmosferica.

Riconoscere e anticipare un’ondata di calore è cruciale per mettere in atto misure di prevenzione e protezione, soprattutto in zone urbane densamente popolate, dove il cosiddetto “effetto isola di calore” può intensificare ulteriormente le temperature.