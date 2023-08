A Trieste, le condizioni meteo saranno prevalentemente buone per gran parte del periodo previsto. Si prevede però un caldo inusuale per questo momento dell’anno, che dovrebbe contraddistinguere il declino della stagione estiva. Si potrebbero toccare i 35°C. Non si può escludere un incremento dell’umidità a causa della stabilità atmosferica dovuta a una forte alta pressione. Verso la fine del periodo coperto da questo bollettino meteo, potremmo notare un cambiamento, ma ne parleremo nei prossimi aggiornamenti.

Venerdì 18 agosto: in prevalenza sereno. Temperature tra 17°C e 33°C. Probabilità di precipitazioni 90%, si prevedono circa 2 mm di pioggia. Vento medio a 4 km/h proveniente da Sud/Sud-Ovest, con raffiche fino a 26 km/h.

Sabato 19: cielo sereno. Temperature tra 17°C e 33°C. Probabilità di precipitazioni 10%. Vento medio a 3 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 23 km/h.

Domenica 20: cielo sereno. Temperature tra 17°C e 33°C. Vento medio a 4 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 21 km/h.

Lunedì 21: prevalentemente sereno. Temperature tra 18°C e 33°C. Vento medio a 4 km/h proveniente da Sud/Sud-Ovest, con raffiche fino a 28 km/h.

Martedì 22: leggermente nuvoloso. Temperature tra 19°C e 34°C. Probabilità di precipitazioni 70%. Vento medio a 3 km/h proveniente da Sud/Sud-Ovest, con raffiche fino a 10 km/h.

Mercoledì 23: leggermente nuvoloso. Temperature tra 21°C e 35°C. Probabilità di precipitazioni 90%, si prevedono circa 1 mm di pioggia. Vento medio a 4 km/h proveniente da Sud/Sud-Ovest, con raffiche fino a 10 km/h.

Giovedì 24: leggermente nuvoloso. Temperature tra 20°C e 35°C. Probabilità di precipitazioni 60%. Vento medio a 3 km/h proveniente da Sud/Sud-Ovest, con raffiche fino a 8 km/h.

Venerdì 25: cielo coperto. Temperature tra 20°C e 34°C. Probabilità di precipitazioni 70%. Vento medio a 5 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 8 km/h.

Sabato 26: nubi sparse e rovesci. Temperature tra 17°C e 33°C. Probabilità di precipitazioni 90%, si prevedono circa 4 mm di pioggia. Vento medio a 4 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 9 km/h.

Domenica 27: molto nuvoloso con rovesci. Temperature tra 18°C e 33°C. Probabilità di precipitazioni 90%, si prevedono circa 11 mm di pioggia. Vento medio a 5 km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 10 km/h.