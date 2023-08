Per Napoli, le previsioni meteo annunciano condizioni generalmente favorevoli per l’intera durata delle previsioni. Tuttavia, il caldo si intensificherà, in particolare nel fine settimana, quando il termometro potrebbe avvicinarsi ai 38°C, anche nelle aree urbane. L’umidità elevata renderà l’atmosfera particolarmente afosa e scomoda. Si prevede un cambio di tendenza verso metà della prossima settimana, quando l’alta pressione inizierà a indebolirsi, portando un lieve calo delle temperature, anche se queste rimarranno al di sopra della media stagionale.

Venerdì 18 agosto: cielo sereno. Temperature tra 22°C e 32°C. Vento moderato a 5 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 28 km/h.

Sabato 19: cielo limpido. Temperature comprese tra 23°C e 34°C. Vento leggero a 4 km/h proveniente da Ovest/Sud-Ovest, raffiche fino a 31 km/h.

Domenica 20: cielo sereno. Temperature tra 23°C e 36°C. Vento moderato a 7 km/h da Nord/Nord-Est, raffiche fino a 29 km/h.

Lunedì 21: cielo limpido. Temperature tra 23°C e 37°C. Vento moderato a 7 km/h proveniente da Nord-Est, con raffiche fino a 29 km/h.

Martedì 22: leggera nuvolosità. Temperature tra 25°C e 37°C. Probabilità di precipitazioni al 70%. Vento abbastanza sostenuto a 12 km/h da Ovest/Sud-Ovest, con raffiche fino a 26 km/h.

Mercoledì 23: cielo parzialmente nuvoloso con possibili rovesci. Temperature tra 22°C e 34°C. Probabilità di precipitazioni 90%, con attesi circa 5 mm di pioggia. Vento moderato a 11 km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 25 km/h.

Giovedì 24: cielo parzialmente nuvoloso. Temperature tra 22°C e 32°C. Probabilità di precipitazioni 30%. Vento leggero a 8 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 22 km/h.

Venerdì 25: cielo in parte nuvoloso. Temperature tra 23°C e 31°C. Vento leggero a 8 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 21 km/h.

Sabato 26: cielo leggermente nuvoloso. Temperature tra 23°C e 31°C. Vento leggero a 8 km/h da Sud-Ovest, con raffiche fino a 17 km/h.

Domenica 27: cielo molto nuvoloso. Temperature tra 21°C e 32°C. Vento leggero a 7 km/h da Sud-Ovest, con raffiche fino a 17 km/h.