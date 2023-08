Il caldo sta dominando Milano e la sua intensità è destinata a crescere, in particolare nel weekend. Si prevede che la temperatura tocchi ufficialmente i 38°C in città, ma in alcune zone potrebbe avvicinarsi persino ai 40°C. Anche le notti saranno estremamente calde: tra gli edifici e in alcune parti della città, la temperatura potrebbe rimanere ben al di sopra dei 30°C per gran parte della notte. Questa ondata di caldo sta rendendo la vita a Milano particolarmente difficoltosa. Il clima è difficile da sopportare e, al momento, non sembra che ci sarà un allentamento del caldo. Ciò è dovuto alle correnti adiabatiche che manterranno le temperature eccezionalmente elevate per tutta la durata delle previsioni.

Venerdì 18 agosto: parzialmente nuvoloso e a tratti ventoso. Temperature tra 21°C e 33°C. Probabilità di precipitazioni 70%. Vento moderato a 5 km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 52 km/h.

Sabato 19: cielo sereno. Temperature tra 23°C e 35°C. Vento leggero a 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, con raffiche fino a 19 km/h.

Domenica 20: cielo sereno. Temperature comprese tra 25°C e 36°C. Vento leggero a 5 km/h da Sud-Est, con raffiche fino a 14 km/h.

Lunedì 21: cielo limpido. Temperature tra 26°C e 37°C. Vento leggero a 4 km/h proveniente da Sud/Sud-Est, con raffiche fino a 14 km/h.

Martedì 22: cielo quasi sereno. Temperature tra 26°C e 37°C. Vento moderato a 6 km/h proveniente da Sud-Est, con raffiche fino a 10 km/h.

Mercoledì 23: cielo limpido. Temperature tra 26°C e 38°C. Vento leggero a 5 km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 10 km/h.

Giovedì 24: leggera nuvolosità. Temperature tra 26°C e 38°C. Probabilità di precipitazioni 70%. Vento leggero a 5 km/h da Sud, con raffiche fino a 13 km/h.

Venerdì 25: cielo con nubi sparse. Temperature tra 25°C e 35°C. Probabilità di precipitazioni 30%. Vento moderato a 10 km/h proveniente da Sud-Ovest, con raffiche fino a 16 km/h.

Sabato 26: cielo quasi sereno. Temperature comprese tra 23°C e 35°C. Probabilità di precipitazioni 70%. Vento moderato a 10 km/h da Sud-Ovest, con raffiche fino a 18 km/h.

Domenica 27: cielo molto nuvoloso. Temperature tra 21°C e 36°C. Probabilità di precipitazioni 90%, con attesi circa 3 mm di pioggia. Vento leggero a 8 km/h da Ovest/Sud-Ovest, con raffiche fino a 17 km/h.