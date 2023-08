Il 18 luglio 2023, l’attività vulcanica del vulcano Shishaldin in Alaska, Stati Uniti, ha subito un’ulteriore intensificazione, con un aumento del flusso di lava e grandi emissioni di cenere. Di conseguenza, il Codice Colore dell’Aviazione è stato elevato a Rosso.

Dettagli dell’eruzione

L’attività eruttiva del vulcano ha iniziato ad aumentare a partire dalle 09:00 UTC del 18 luglio, con un aumento dell’eruzione di lava dal cratere sommitale o all’interno di esso. In quel momento non c’erano ancora significative emissioni di cenere.

Monitoraggio dell’attività

Questa attività è stata rilevata su array infrasuoni regionali, con un aumento del tremore sismico e temperature superficiali elevate nei dati satellitari. Le immagini della webcam notturna hanno confermato la luminescenza dalla sommità con solo una minima emissione di cenere.

Emissione di cenere

Un’emissione di cenere in rapida crescita è stata osservata a partire dalle 15:00 UTC, alla deriva verso SSE. In risposta, il Codice Colore dell’Aviazione è stato elevato a Rosso e il Livello di Allerta del Vulcano a Avvertimento. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anche emesso un SIGMET per questa attività.

Sommario geologico

Shishaldin è il vulcano più alto e uno dei più attivi delle Isole Aleutine. L’alto vulcano di 2.857 metri, coperto di ghiacciai, è il più occidentale di tre grandi stratovulcani lungo una linea E-W nella metà orientale dell’Isola di Unimak.

Storia del vulcano

Gli Aleuti hanno chiamato il vulcano Sisquk, che significa “montagna che indica la via quando mi sono perso”. Un costante pennacchio di vapore si alza dal suo piccolo cratere sommitale. Costruito sopra un vecchio vulcano glacialmente dissezionato, è di età olocenica e in gran parte basaltico nella composizione.

Attività passata

I resti di un vecchio vulcano ancestrale sono esposti sui lati ovest e NE ad un’altitudine di 1.500 -1.800 metri. Ci sono oltre due dozzine di coni piroclastici sul suo fianco NW, che è coperto da massicci flussi di lava. L’attività esplosiva frequente, costituita principalmente da eruzioni di cenere stromboliane dal piccolo cratere sommitale, ma a volte producendo flussi di lava, è stata registrata dal XVIII secolo.

In sintesi, l’attività vulcanica del vulcano Shishaldin in Alaska è aumentata significativamente il 18 luglio 2023, con un aumento del flusso di lava e grandi emissioni di cenere. Questo ha portato all’innalzamento del Codice Colore dell’Aviazione a Rosso. Il vulcano è uno dei più attivi delle Isole Aleutine e ha una lunga storia di eruzioni frequenti.