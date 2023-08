La Valle di Kaunertal:‍ un paradiso naturale accessibile a tutti

Immersa nel cuore ⁣del Tirolo austriaco,‌ la Valle‌ di Kaunertal rappresenta ‌un esempio di turismo sostenibile e ​accessibile a tutti. Questa valle, poco antropizzata e situata a 3.108 metri di altitudine, è un luogo dove la natura regna sovrana e dove è possibile osservare fino a 3000 corpi celesti, a differenza dei soli 300 visibili nei ⁤cieli delle città. Kaunertal, con i suoi 600 abitanti, è un luogo dove ritrovare l’autenticità della montagna,‍ gustare ⁣prodotti⁢ locali genuini e disintossicare mente e occhi dalla frenesia della vita moderna.

Un turismo rispettoso dell’ambiente e delle persone

La gestione sostenibile⁤ del territorio

A Kaunertal non si è verificato ⁤alcun sovrasfruttamento del territorio. La foresta si estende a perdita d’occhio e gli alberghi, per lo più‍ a gestione familiare, sono di piccole dimensioni. Inoltre, i ristoranti ‌sono difficili da trovare se non all’interno degli alberghi. Questa‌ valle ha sempre rispettato la flora, la fauna e⁢ le persone che la visitano,‌ offrendo molti luoghi senza barriere architettoniche, dagli alloggi ai ristoranti, dai negozi ai bar, dalla chiesa di pellegrinaggio‍ di Kaltenbrunn ai sentieri escursionistici adatti⁣ anche a persone​ con difficoltà motorie o in​ carrozzina.

Un itinerario alla scoperta dei luoghi accessibili

La Valle di Kaunertal offre un itinerario che permette di scoprire i luoghi accessibili della valle, tra cui il Parco Naturale di Kaunergrat, il ghiacciaio di ⁣Kaunertal, le piattaforme panoramiche Adlerblick e Hochegg, Quellalpin con la sua⁢ mostra permanente ⁢sul clima, la chiesa Wallfahrtskirche Kaltenbrunn e la HandbikeBattle, una gara di handbike che si svolge ogni anno nel mese di giugno.

Le attrazioni principali della Valle⁢ di Kaunertal

Il Parco ‌Naturale di​ Kaunergrat e il ⁣ghiacciaio‌ di Kaunertal

Il Parco Naturale di Kaunergrat ospita il maggior numero di ⁤specie autoctone osservate in‍ Tirolo, tra cui 1.100 specie di farfalle, e si ⁣estende su una superficie di quasi 600 ⁤chilometri quadrati. Il ghiacciaio di Kaunertal, uno dei più alti del Tirolo, ​è completamente accessibile fino a 3.108 metri di altitudine grazie​ alla Strada del Ghiacciaio di Kaunertal e a una cabinovia priva di barriere architettoniche.

Le piattaforme panoramiche Adlerblick e Hochegg e Quellalpin

Le piattaforme panoramiche Adlerblick e Hochegg offrono viste mozzafiato sui monti circostanti e sono facilmente accessibili a persone con difficoltà motorie. Quellalpin, nel quartiere Feichten, è‍ un centro di relax e intrattenimento ⁢che​ ospita una piscina con acqua sorgiva, un’area dedicata alle ​saune, un centro fitness, un ristorante, una pista⁢ da bowling, ‌una sala ⁢manifestazioni e una mostra permanente sul clima.

La chiesa Wallfahrtskirche Kaltenbrunn e la HandbikeBattle

La chiesa Wallfahrtskirche di ⁢Kaltenbrunn, situata a 1260 metri ⁣di⁢ altitudine, è un santuario suggestivo‌ e molto amato.⁢ Ogni anno, nel mese di giugno, la valle Kaunertal diventa teatro della HandbikeBattle, una gara di handbike che attrae migliaia di ​spettatori da tutta⁤ Europa.

In conclusione, la Valle di Kaunertal ‍è un esempio di turismo sostenibile e accessibile a tutti, dove è possibile immergersi nella natura ⁤incontaminata, gustare prodotti locali genuini⁢ e godere di un’ampia ​gamma di⁤ attrazioni accessibili a‍ persone con difficoltà motorie o in carrozzina.