Un gioiello nascosto nella Val d’Orcia: le terme libere di Bagni di San Filippo

Nel cuore della pittoresca Val⁢ d’Orcia, in Toscana, si cela un luogo di rara bellezza, quasi ‍un segreto ben‍ custodito: le ⁣terme libere di Bagni di San Filippo. Questo angolo di paradiso, situato ai piedi del Monte Amiata, è un tesoro nascosto nella provincia di⁤ Siena. ⁤Se non avete ancora avuto l’opportunità di visitarlo, in questo ‍articolo vi forniremo tutte le indicazioni necessarie per raggiungerlo.

Scopriamo Bagni di San Filippo

Le terme libere in Val d’Orcia

Nel piccolo borgo di⁤ Bagni San Filippo, frazione di Castiglione d’Orcia, oltre a un centro termale a pagamento, esistono delle terme libere accessibili attraverso un sentiero nel bosco. Questo percorso conduce al Fosso Bianco, il⁢ torrente dove si uniscono le sorgenti di acqua calda che ⁢nel corso del tempo hanno creato ⁤un paesaggio incantevole.​ Qui, montagne ​di calcare bianco fanno da sfondo a sorgenti di acqua bollente⁤ che si raccolgono in piccole piscine naturali.

Il​ punto in cui l’acqua‌ calda delle sorgenti termali si mescola con quella fredda del fiume crea un affascinante contrasto di colori: l’azzurro-bianco dell’acqua termale si staglia contro il verde della vegetazione circostante.

Come raggiungere le piscine

Le terme libere sono accessibili attraverso un sentiero che scende nella gola. Dal ponte ⁢di legno del ‍paese, basta seguire il ⁤corso del fiume per trovare cascate e piscine in cui immergersi. Il punto più suggestivo è la Balena Bianca, una formazione calcarea che si è creata nel corso dei secoli grazie al fluire delle acque. Da qui sgorga acqua termale​ molto calda, con una temperatura di circa 48°.

È possibile fare il bagno in qualsiasi periodo dell’anno in una delle tante pozze​ e⁤ piscine naturali, il cui fondo è ricco di fanghi termali utili per trattamenti lenitivi e purificanti per la​ pelle del​ viso e‍ del corpo.

Come ⁢arrivare a ‍Bagni di San Filippo

Indicazioni stradali

Per raggiungere Bagni di San Filippo è possibile percorrere la SR2 Cassia, o l’Autostrada del ⁣Sole. Il paese si trova a 2 km dalla S.S. N. 2 Cassia, in prossimità del⁢ km‌ 162, nel tratto compreso fra ‍S. Quirico⁤ d’Orcia in Toscana e Acquapendente nel Lazio.

Una volta arrivati ‍in paese, è possibile lasciare l’auto sulla⁢ diramazione della Provinciale 61 che attraversa il centro abitato e risalire il fiume seguendo un sentiero ben segnato.

Mappa di Bagni di San Filippo

Per ⁢una migliore ⁣orientazione, è possibile consultare la ‌mappa di Bagni di San Filippo, situato nella regione Toscana, provincia di Siena.

Conclusione

In sintesi, le terme libere di Bagni di San Filippo rappresentano un tesoro‍ nascosto nel cuore della Val d’Orcia.⁣ Questo luogo offre un’esperienza⁢ unica di benessere naturale, ⁤immersi in un paesaggio di rara bellezza. Che siate amanti della natura o in cerca di un momento di ⁢relax, Bagni di San​ Filippo è una ⁣meta da non perdere.