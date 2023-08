Il 2023 segna‌ il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pablo Ruiz Picasso, uno dei più grandi artisti del XX ⁣secolo,⁤ nato a⁢ Malaga. Per celebrare la sua vita e⁤ il ​suo lavoro, ⁤sono state organizzate mostre, eventi e iniziative ⁣in tutto ⁤il mondo, con particolare attenzione⁤ in⁤ Spagna e Francia. Quest’anno offre l’opportunità ideale per⁤ intraprendere un viaggio alla scoperta dei luoghi che ‌hanno segnato la vita e la carriera di‍ Picasso, dalla sua nascita a Malaga fino alla sua ultima ​residenza nel sud della Francia.

Il percorso di Picasso: da Malaga ​a Mougins

Malaga: la città ​natale

Il viaggio ​alla scoperta di ⁣Picasso inizia a Malaga, la città dove è⁣ nato. Qui, l’appartamento in⁢ cui è nato Picasso, situato in Plaza de la Merced, è ora una fondazione dedicata alla promozione ‌e alla condivisione del suo lavoro. Dopo⁤ aver ⁤visitato le principali attrazioni‍ della città, come la vivace Plaza de la Constitución ‍e Calle Larios, si può visitare il Museo Picasso Málaga, che ospita oltre 200​ opere ‌dell’artista.

Barcellona:‌ i primi passi nel mondo dell’arte

Nel 1895, la ⁤famiglia ⁣Picasso si trasferì a ⁣Barcellona, dove Pablo iniziò a emergere​ come ⁢artista. Qui, Picasso frequentava diversi studi ⁤d’arte e luoghi di ritrovo per⁤ artisti e musicisti, come la galleria d’arte Sala Parés‌ e la taverna Els Quatre Gats.⁤ Il Museo Picasso di Barcellona, inaugurato nel 1963, ospita oltre 4.200 opere dell’artista.

Antibes, Francia: l’affermazione come​ artista di ⁣fama mondiale

Il viaggio prosegue in Francia, dove Picasso si affermò come‍ artista di fama mondiale. A Parigi, il Musée Picasso ospita 5.000 ​delle sue opere d’arte. Dopo la ‍seconda guerra mondiale, Picasso ‍si trasferì nel sud della ​Francia, in particolare ‍nella città di Antibes, dove ha trascorso⁣ gran parte della sua ‍vita. Qui, Picasso ‌ha donato 23 dipinti e 44 disegni al museo della città.

Vallauris-Golfe Juan⁢ e Mougins, Francia: gli ultimi‍ anni

Vicino ad ‌Antibes si⁤ trova Vallauris, un pittoresco villaggio costiero dove Picasso stabilì il suo ⁤studio ⁢di ceramica. Infine, il tour si conclude⁢ a Mougins, dove Picasso trascorse⁣ gli ultimi anni‍ della sua vita. Qui, la Villa Notre-Dame-de-Vie è stata l’ultima casa di Picasso, e ⁣il​ villaggio ospita numerose sculture all’aperto, tra cui una testa​ di Picasso⁣ sovradimensionata ​creata da Gabriel ​Sterk.

In conclusione, il 2023 offre un’opportunità unica per celebrare la vita e l’opera di Pablo Picasso, uno dei ‌più grandi artisti del XX secolo. Un viaggio attraverso i luoghi che hanno‍ segnato la sua vita, da Malaga a Mougins, permette di scoprire l’artista e la sua opera in un modo unico ⁢e ‌personale.