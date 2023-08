Scopriamo i quartieri meno turistici e più originali d’Europa secondo Airbnb

Se stai cercando di vivere un’esperienza di viaggio unica, lontano dalle solite mete turistiche, Airbnb ha delle proposte interessanti per te. La piattaforma di affitto case vacanze ha infatti stilato una lista dei quartieri più originali e meno conosciuti d’Europa. E la notizia ancora migliore è che soggiornare in questi quartieri alternativi può permetterti di risparmiare fino a quasi 80 euro al giorno.

Scopriamo i quartieri alternativi

Amsterdam

Il centro storico di Amsterdam, con le sue attrazioni come la Casa di Anna Frank, il Rijksmuseum e Dam Square, è sempre molto affollato. Ma Airbnb suggerisce di esplorare il quartiere Volewijck, nella parte nord della città, un luogo tranquillo e accogliente, perfetto per una passeggiata al parco o sul lungofiume. Un’altra opzione è il residenziale Prinses Irenebuurt, a sud di Amsterdam.

Barcellona

Il Quartiere gotico di Barcellona, con i suoi affascinanti vicoli, l’architettura medievale e l’atmosfera unica, è una meta molto popolare. Tuttavia, Airbnb consiglia di dirigere i passi verso Nou Barris, nella periferia nord della città, per chi cerca un’atmosfera rilassata e vuole immergersi nella cultura locale.

Berlino

Il Mitte è il cuore pulsante di Berlino, ricco di storia, monumenti iconici e una scena culturale effervescente. Ma ci sono alternative interessanti come Neukölln e Lichtenberg. Neukölln, situata nella zona sud-est della capitale tedesca, vanta un mood vibrante e multiculturale, oltre ad ospitare punti di interesse come l’ex aeroporto di Tempelhof, trasformato oggi in un grandissimo parco. Lichtenberg, a est, è conosciuto per la baia di Rummelsburg e il Tierpark Berlin, uno degli zoo più grandi d’Europa.

Lisbona

Il quartiere della Baixa a Lisbona offre attrazioni iconiche come la grande Piazza del Rossio, la maestosa Cattedrale e l’elevador de Santa Justa. Ma Airbnb suggerisce di esplorare il quartiere di Campolide, situato a ovest della città, dove si trovano gemme nascoste come il Parque Eduardo VII e viste panoramiche sullo skyline di Lisbona.

Londra

Westminster, con il Big Ben, il Parlamento, Buckingham Palace e attrazioni culturali come la Tate Britain e Covent Garden, è uno dei quartieri più famosi di Londra. Ma Airbnb propone come alternative i quartieri di Bexley e Havering, nell’area sud-est di Londra, che vantano magnifici edifici storici e grandi parchi, come Danson Park a Bexley e Hornchurch Country Park e Bedfords Park ad Havering.

Venezia

Venezia, con il suo centro storico, attira milioni di visitatori ogni anno. Ma Airbnb suggerisce di esplorare altre isole della laguna, come Giudecca, ideale per una fuga dal trambusto del centro città e con una posizione strategica che offre uno scorcio unico del centro storico di Venezia e dei suoi monumenti iconici.

Conclusione

In conclusione, Airbnb ci offre una serie di alternative interessanti per scoprire l’Europa lontano dalle solite mete turistiche. Questi quartieri meno conosciuti offrono un’esperienza di viaggio unica e la possibilità di risparmiare.