Preparativi per le vacanze estive: ⁤gli articoli essenziali per la spiaggia

Se stai pianificando una ⁣vacanza al mare, ⁣ci sono alcuni articoli che non dovresti dimenticare di portare con te. Che ​tu preferisca le spiagge libere o quelle attrezzate, questi oggetti ti ‍garantiranno una giornata di relax ⁤e divertimento⁣ sotto il sole. Ecco una ⁢lista di ⁢ciò che⁣ dovresti considerare di includere ⁢nel tuo⁢ bagaglio.

Articoli ⁢essenziali per la spiaggia

Ombrellone da spiaggia con finestre

Un⁢ elemento indispensabile per la tua ‌estate è l’ombrellone da spiaggia con finestre. Questo design antivento è ⁤realizzato‍ in⁤ materiale resistente ai raggi‍ UV 75+. Può essere piantato a terra e utilizzato⁤ come paravento. L’asta centrale è rimovibile, permettendoti ⁤di usarlo come⁣ un ombrellone tradizionale. È ⁣inoltre dotato di una⁢ pratica borsa per il trasporto. Il prezzo è di € 83,99.

Lettino⁤ prendisole

Per chi ama il comfort, un lettino prendisole è un must. È perfetto per prendere il sole o per‌ rilassarsi leggendo un ⁣libro in riva al mare. Il prezzo è di € ‍59,99.

Telo ⁤mare

Un⁢ telo mare leggero e super assorbente è un altro elemento ⁢essenziale. Si ripiega o arrotola facilmente, rendendolo ​perfetto per qualsiasi ‍bagaglio.⁢ L’asciugamano extra large misura 100​ cm di larghezza e⁢ 200 cm di lunghezza. Il prezzo è ⁣di ⁢€ 21,99.

Ciabatte da ⁣spiaggia

Non dimenticare​ di includere un paio di ciabatte ⁢da spiaggia nella tua borsa. Queste ciabatte sono realizzate in un⁢ materiale‍ gommoso morbido e​ confortevole, duraturo e ad asciugatura rapida. Il ⁤prezzo è di € 22,40.

Zaino da spiaggia o borsa mare

Una borsa‌ da spiaggia o uno ⁤zaino⁤ comodo sono ideali per⁤ portare tutto il necessario. Lo zaino Eastpack in offerta durante il‍ prime day ha​ un scomparto ‍principale con⁣ tasca frontale dotata di chiusura a zip, pannello posteriore imbottito e spallacci regolabili. Il prezzo ‌è di € ⁤44,00.

Kindle Paperwhite

Il Kindle è l’accessorio perfetto per le letture in spiaggia, grazie alla​ sua ‌comodità e al suo ingombro ridotto. Il prezzo è di € 169,99.

Cappello o Bandana

Un cappello ‌o una bandana sono essenziali ‌per⁤ proteggere la ⁤testa dalle​ ore più calde. Puoi anche⁣ optare per un cappello di‌ paglia. Il prezzo è di € 25,08.

Scarpe da spiaggia

Se la spiaggia è ghiaiosa o rocciosa, non dimenticare di portare‍ con te delle scarpe da scoglio. Sono super leggere⁤ e⁢ realizzate interamente ‌in materiale‍ termoplastico. Il‍ prezzo è di € 14,98.

Maschera per immersioni

Per ⁤gli⁢ amanti delle‍ immersioni e dello snorkeling, una maschera per immersioni⁤ è⁤ un must. La maschera Cressi in​ offerta è composta da un⁤ facciale in morbido silicone, con un profilo e‌ un’ampia‍ flangia d’appoggio per una tenuta e⁢ un ⁢comfort eccellenti. Il prezzo è di € 51,84.

Pacchetto Tavole da sup

Per gli⁣ appassionati di⁢ Sup surfing, è disponibile un ​pacchetto all ⁢inclusive con tutto l’occorrente per praticare lo‍ sport ‍preferito. Il pacchetto include‌ una tavola gonfiabile, una pinna staccabile, una pagaia in ​alluminio in tre ⁤parti, una cinghia⁢ di sicurezza, una pompa ad alta pressione, un kit di riparazione e uno zaino da​ trasporto. Il prezzo è di € 279,00.

Speaker Bluetooth Portatile Waterproof

Perfetto⁤ da portare in spiaggia, il diffusore portatile‍ BL ⁣Flip 5 ⁢con connettività streaming⁤ wireless Bluetooth​ è‌ ideale per collegare ⁣smartphone o tablet e riprodurre musica. Realizzato con tessuto resistente e impermeabile IPX7, può essere persino immerso in​ acqua. Il prezzo è di € 100,00.

Crema solare

Non dimenticare di ‍portare con te una⁢ crema solare protettiva. ⁢La Defence‍ Sun di Bionike,⁣ in offerta, è una linea di fotoprotezione‍ formulata‍ per offrire ‌alla pelle protezione‌ dai raggi⁣ UVA e UVB ⁣e contrastare danni e invecchiamento⁢ cutaneo‍ precoce.⁢ Il prezzo è ‍di⁢ € 12,28.

Borraccia termica

Una borraccia termica ‍da 1.9L che ⁣mantiene tutte le bevande calde/fredde per 32 ore e 160‍ ore se ghiacciate è un altro elemento essenziale. ⁤Il prezzo è di € 47,20.

Custodia impermeabile per smartphone

La custodia impermeabile è compatibile‌ con tutti gli smartphone fino a 7 pollici ed è galleggiante: il⁤ design imbottito ad aria sui bordi consente agli smartphone di galleggiare sull’acqua e trovarli facilmente, senza opprimere il ‌collo. Il prezzo ⁣è di € 17,99.

In conclusione, preparare la borsa per la spiaggia richiede ‌un po’ di pianificazione. Tuttavia, ⁢con gli articoli‌ giusti, sarai pronto per goderti una giornata di relax e divertimento sotto il sole.