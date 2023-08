Il⁤ caldo estivo⁣ in California può essere insopportabile, ‌ma sembra che qualcuno abbia trovato un‍ modo creativo per rinfrescarsi. La polizia di Burbank ha riferito di essere stata chiamata ‍venerdì pomeriggio dopo che un orso è ‌stato avvistato in un quartiere collinare prima di fare un tuffo in piscina,‍ godendosi il ⁢paesaggio lungo il percorso.

Un orso si rinfresca a Burbank

“Questo orso sta sfuggendo al caldo a Burbank”,‌ hanno detto gli agenti su Twitter, condividendo ⁣un breve video dell’intruso peloso. Durante un’estate torrida a⁣ Burbank, in California, la polizia ha risposto venerdì pomeriggio⁣ a una segnalazione di un intruso​ peloso in⁤ una piscina. Al momento, la temperatura a Burbank ⁣aveva raggiunto un massimo di 34 ⁤gradi.

Il caldo intenso negli Stati Uniti

Il caldo torrido che⁢ molti americani hanno sopportato nelle ultime settimane sembra finalmente in via di attenuazione. Questa dovrebbe essere una buona notizia per chiunque, compresi gli orsi, che​ sono esausti dal sudare a⁤ temperature sopra la media.

Consigli in caso di incontro con un orso

Se ti trovi di fronte a un orso, segui queste linee guida fornite dal Dipartimento della‌ Pesca e‍ della Fauna Selvatica ⁣della California: non correre; invece, affronta l’animale, fai rumore e cerca di apparire ​il più grande possibile. È fondamentale agire e difendersi ⁣in caso di attacco.

Agire in caso di attacco di un orso

Se ​un orso attacca, è fondamentale contattare immediatamente il 911 per chiedere assistenza. Ricorda, la sicurezza è sempre la​ priorità in queste situazioni.

La fauna selvatica e l’interazione con‌ l’uomo

Questo episodio sottolinea l’importanza di rispettare la fauna selvatica e di mantenere le distanze adeguate. Gli animali ‌selvatici, come gli ⁤orsi, possono ⁤essere ‍pericolosi se si sentono minacciati o se‍ si avvicinano troppo alle aree abitate. È sempre ⁤meglio lasciarli in pace e chiamare ‍le autorità competenti se si presentano problemi.