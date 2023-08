Un astronauta polacco si prepara per una missione spaziale⁤ con Axiom Space

La Polonia sta‌ per inviare il suo secondo astronauta nello spazio, grazie⁢ a una collaborazione con Axiom Space, un’azienda privata⁣ con sede a Houston. Questa settimana, Axiom Space,‍ la Polonia e ⁣l’Agenzia⁣ Spaziale Europea (ESA) hanno firmato un⁢ accordo per ‍inviare ‌un ⁤astronauta europeo alla Stazione ⁣Spaziale Internazionale‌ (ISS). ‍Questo segna il secondo⁤ accordo dell’ESA per volare con‍ Axiom Space.

Un passo avanti per la⁢ Polonia nello spazio

Il ⁣candidato ​per la missione

Nonostante l’ESA​ non abbia ancora annunciato ufficialmente l’astronauta polacco che sarà lanciato verso l’ISS, c’è un ​solo polacco nel corpo ⁣degli astronauti europei. Si tratta ⁤di Sławosz Uznański, 39 ​anni, che faceva parte della classe di astronauti dell’ESA del ⁤2022. Se ‍Uznański sarà⁣ selezionato per la missione,⁣ diventerà il secondo⁣ astronauta⁤ polacco ​a raggiungere lo spazio.

Il primo astronauta polacco nello spazio

Secondo ⁤il database degli astronauti ⁢di Supercluster, Miroslaw Hermaszewski⁤ è stato il‌ primo polacco a completare una missione spaziale. Hermaszewski è stato ‍lanciato nello spazio⁤ su un⁢ razzo e una‌ navicella‌ spaziale russa Soyuz ⁢nel 1978, completando ​una missione di 7 giorni.

Un’opportunità unica per la‌ Polonia

Testare la⁤ tecnologia polacca nello spazio

Waldemar Buda, Ministro dello Sviluppo Economico e della Tecnologia della ⁤Polonia, ha dichiarato in una nota ⁤che l’astronauta polacco selezionato avrà l’opportunità di testare la tecnologia polacca‍ nello ⁣spazio. “Per le ‌nostre aziende, questa è un’opportunità⁤ unica per‍ acquisire esperienza​ di volo, che sarà la prova⁢ della qualità dei prodotti polacchi”, ha detto Buda.

Stimolare l’interesse per il settore spaziale

Buda​ ha ‍sottolineato ⁤anche l’importanza dell’aspetto educativo della missione, sperando‍ che susciti l’interesse di molti giovani per il settore spaziale. Un media polacco​ ha riportato che Buda ha annunciato che l’approvazione​ è in sospeso, ma ‌è fiducioso che Uznański sarà selezionato per la missione‍ di ‍Axiom Space.

“Questo‌ impegno rafforzato consentirà ⁣alla‍ Polonia di migliorare le sue capacità nel settore emergente dello⁤ spazio”, ha ​dichiarato Josef Asbacher, Direttore ⁣Generale dell’ESA. “La cooperazione con Axiom Space apre nuove opportunità per i nostri astronauti dell’ESA”.

Axiom ‍Space⁣ gestisce la missione, compresa la formazione, e acquista i viaggi verso l’ISS da ⁢SpaceX utilizzando la navicella ⁤spaziale Crew Dragon. Axiom Space ha completato ​la sua seconda missione ‌privata alla⁣ Stazione Spaziale Internazionale a maggio e ‌ha firmato ⁣un accordo con la NASA per la terza e la quarta missione. Ax-3⁢ sarà lanciata nel​ gennaio 2024 e includerà il primo astronauta dell’ESA a volare con Axiom Space.