Un terremoto molto forte, registrato dall’USGS come M7.2 (ridimensionato da M7.4), ha colpito vicino alla costa della Penisola dell’Alaska, negli Stati Uniti, alle 06:48 UTC del 16 luglio 2023. L’agenzia riporta una profondità di 32,6 km. L’EMSC riporta M7.4 ad una profondità di 10 km.

Posizione dell’epicentro

L’epicentro era situato a 98,7 km a sud di Sand Point (popolazione 1.064) e a 984 km a sud-ovest di Anchorage (popolazione 291.247), in Alaska.

Avviso di tsunami

È in vigore un avviso di tsunami per il sud dell’Alaska e la Penisola dell’Alaska, le coste del Pacifico da Chignik Bay a Unimak Pass, in Alaska (128 km a nord-est di Unalaska). Per le altre coste del Pacifico degli Stati Uniti e del Canada in Nord America, non c’è minaccia di tsunami, ha detto NWS NTWC.

Consigli per le aree con avviso di tsunami

Se ti trovi in un’area con avviso di tsunami:

Allontanati dall’acqua, dalla spiaggia e dai porti, marine, frangiflutti, baie e insenature.

Stai attento e segui le istruzioni dei tuoi responsabili locali dell’emergenza perché potrebbero avere informazioni più dettagliate o specifiche per la tua posizione.

Se senti un forte terremoto o un prolungato rotolamento del terreno, prendi immediatamente misure di protezione come spostarti nell’entroterra e/o in collina, preferibilmente a piedi.

Consigli per gli operatori di imbarcazioni

Operatori di imbarcazioni:

Quando il tempo e le condizioni lo permettono, sposta la tua barca in mare ad una profondità di almeno 55 m.

Se sei in mare, evita di entrare in acque basse, porti, marine, baie e insenature per evitare detriti galleggianti e sommersi e forti correnti.

Non andare sulla riva per osservare il tsunami.

Non tornare sulla costa fino a quando i responsabili locali dell’emergenza non indicano che è sicuro farlo.

Si stima che 2.000 persone abbiano avvertito una forte scossa e 1.000 una moderata.

L’USGS ha emesso un avviso verde per le vittime e le perdite economiche legate alle scosse. C’è una bassa probabilità di vittime e danni.

Nel complesso, la popolazione in questa regione risiede in strutture resistenti alle scosse sismiche, sebbene esistano strutture vulnerabili. I tipi di edifici vulnerabili predominanti sono in muratura non rinforzata e in muratura rinforzata.