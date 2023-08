Un potente terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato dall’USGS a Neuquen, Argentina, alle 03:05 UTC del 17 luglio 2023. L’agenzia riporta una profondità di 171,4 km. Anche l’EMSC riporta la stessa magnitudo e profondità.

La popolazione esposta alle scosse sismiche è stata stimata sulla base della magnitudo del terremoto, della sua profondità e della densità demografica dell’area.

Le città selezionate esposte includono quelle più vicine all’epicentro del terremoto e quelle con una popolazione significativa.

Cari lettori, speriamo che il nostro sito web sia stato una risorsa preziosa per voi. La realtà è che ci vuole molto tempo, sforzo e risorse per mantenere e far crescere questo sito web. Ci affidiamo al sostegno di lettori come voi per continuare a fornire contenuti di alta qualità. Se avete trovato il nostro sito web utile, vi preghiamo di considerare di fare un contributo per aiutarci a continuare a portarvi le informazioni di cui avete bisogno. Il vostro sostegno significa molto per noi e ci aiuta a continuare a fare quello che amiamo. Grazie per la vostra considerazione. Il vostro sostegno è molto apprezzato.