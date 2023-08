La mancanza di diversità e quantità di alberi nelle vivai

Un recente studio ‌ha rivelato che le vivai negli Stati Uniti non producono né la quantità né ⁤la ⁢varietà di specie arboree necessarie per sostenere gli sforzi⁢ volti a contrastare il cambiamento climatico attraverso la piantumazione di alberi. Questa carenza si verifica nonostante ⁣l’investimento di ⁣fondi pubblici e privati nella‌ piantumazione di alberi​ per raffreddare le città, ridurre l’inquinamento atmosferico e proteggere⁢ l’acqua.

Il ruolo degli alberi nel contrasto al⁢ cambiamento ‍climatico

“Abbiamo un bisogno urgente di piantare milioni di alberi, che rappresentano una soluzione naturale a molte ⁢delle ‍nostre sfide, compreso il cambiamento climatico”, ha affermato Tony‍ D’Amato, scienziato dell’Università del Vermont e co-autore della ricerca.⁣ Tuttavia, come sottolinea lo studio, esiste una grave carenza a livello regionale e nazionale di piantine necessarie per ‍portare avanti questo compito.

La carenza di ⁤piantine nelle vivai

D’Amato,​ insieme al co-responsabile del progetto, il ricercatore post-dottorato dell’Università del Vermont Peter Clark, e il loro team hanno esaminato 605 vivai situati in 20 stati del nord degli Stati Uniti. Hanno scoperto che solo ‌56‌ di queste ‍vivai coltivavano⁤ e vendevano piantine nelle quantità⁢ necessarie per la conservazione e il rimboschimento.

Un esempio estremo: la scarsità di picea rossa

Uno degli esempi più estremi di carenza di piantine riguarda la picea rossa. Per⁢ raggiungere gli obiettivi di restauro, sarebbero necessarie milioni di​ queste piante, ma solo due delle ⁢605 vivai ⁤studiate avevano questa specie‍ nel loro inventario, offrendo solo 800 piantine disponibili per⁢ l’acquisto nel 2022.

La scarsità di diversità⁤ di​ specie nelle vivai

Il team di ricerca ha inoltre scoperto ‌una mancanza di diversità di specie nelle vivai. Inoltre, le vivai offrivano ⁤un numero limitato di alberi adattati a diverse condizioni locali ​e climi.‌ Questo‍ significa che⁣ le poche ​specie di alberi presenti nel loro inventario erano adattate a crescere in pochi ambienti ⁣selezionati.

La priorità alla ⁢produzione commerciale

I ricercatori hanno inoltre scoperto che le vivai forestali⁣ privilegiavano il mantenimento di un’offerta di specie ⁢arboree apprezzate per la produzione ⁣di legname commerciale piuttosto che specie⁤ apprezzate per gli ⁤sforzi di conservazione, il restauro ecologico o l’adattamento al clima.

La ⁤soluzione proposta ‍dagli studiosi

Per affrontare questa carenza, il team di ‍ricerca suggerisce che gli investimenti federali e statali dovrebbero essere ampliati⁣ per aumentare le vivai pubbliche e gli sforzi di raccolta dei semi. Credono ‌che ciò possa stimolare la produzione da⁣ parte ‌delle⁣ vivai private una volta che sia‌ stabilita una domanda stabile.