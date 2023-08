SpaceX si prepara per un doppio lancio di satelliti Starlink dalla​ Florida ⁢e dalla ⁢California

Nel ​corso di una notte, SpaceX ha in‌ programma di lanciare⁣ decine di satelliti internet Starlink con due razzi pronti per il decollo in ‍Florida e California.

Il servizio Starlink⁣ di SpaceX

SpaceX ⁤ha una⁢ costellazione di ⁤oltre 4.000 ⁣satelliti in⁤ orbita⁤ terrestre bassa, che fornisce internet ai clienti Starlink in‍ tutto il mondo. L’internet‌ basato nello spazio può fornire ​segnali quasi ovunque, comprese aree remote⁢ come l’Antartide. ​SpaceX offre anche‍ servizi per⁤ veicoli ricreazionali e imbarcazioni marine.

Starlink in soccorso dopo ⁣le catastrofi naturali

Starlink ⁣si ​è rivelato utile dopo le catastrofi naturali, tra cui⁢ gli incendi boschivi alle Hawaii. Molte aree di Maui,‌ dove gli incendi hanno distrutto le infrastrutture, non ⁣hanno ancora ripristinato le comunicazioni più di​ una settimana dopo i devastanti incendi. SpaceX ha dichiarato di‍ aver inviato 450 ‌kit Starlink a più di 40 organizzazioni sull’isola per ‍aiutare gli sforzi‍ di recupero. Gli ‌utenti di Starlink alle Hawaii ‌hanno segnalato di aver aperto il loro WiFi Starlink alle persone in difficoltà.

Starlink e ‍l’uragano Ian

Dopo che l’uragano Ian ha colpito la costa sud-ovest della ⁤Florida l’anno scorso, portando una tempesta mortale e la distruzione, Starlink è stato‍ installato nella zona di Fort Myers durante i primi sforzi di ricerca ‍e recupero.

Il doppio lancio ‌di​ SpaceX

Mercoledì, SpaceX prevede di lanciare ⁣22 ‌satelliti Starlink su un⁣ razzo ‌Falcon 9 dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape‌ Canaveral Space Force Base. La finestra di lancio si⁤ apre alle 20:14 ET e sono ⁤disponibili quattro ‌ulteriori tempi di⁣ lancio di riserva dopo le 21:07 ET.

Le condizioni meteorologiche in Florida

Le previsioni meteo della Florida‌ per⁢ questa settimana non sono ideali‍ per il lancio di un razzo. Gli ufficiali meteorologici del 45° Squadrone Meteo della Space Force prevedono una probabilità del 20% di buone condizioni di lancio all’inizio della finestra di lancio, che migliora al 65% verso la fine della finestra che si chiude a⁤ mezzanotte di giovedì. La Florida affronterà rovesci e temporali durante tutta la settimana, con ​fino a‌ 5 pollici di pioggia entro domenica. SpaceX dovrà⁣ trovare una finestra di⁤ lancio tra ‍una vasta copertura di temporali.

Il ⁤lancio in California

Se il⁣ lancio⁢ dovesse essere ⁣ritardato, ci sono ulteriori opportunità giovedì‍ notte, ma⁣ le previsioni ‌della Florida rimangono⁣ invariate. Il lancio segnerà il 13° per ‌il booster Falcon 9. Dopo ⁤essersi separato dalla seconda fase, ⁣il booster della prima fase ritornerà a terra su una nave drone di SpaceX⁤ nell’Oceano Atlantico. Pochissime ore dopo, SpaceX punta alle 12:01 PT ⁤di giovedì per lanciare 21 satelliti Starlink dalla Vandenberg⁤ Space Force Base in California. SpaceX ha dichiarato⁢ di avere ulteriori opportunità durante la finestra di lancio dalle 12:51 alle 3:23. Il booster del razzo ‍che supporta il⁣ lancio è volato 14 volte in precedenza, incluso il lancio ‍di due missioni di astronauti NASA. Dopo‌ il lancio, SpaceX prevede di far atterrare il booster su una nave drone‍ nell’Oceano Pacifico.