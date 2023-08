Introduzione

Un’invasione di calabroni gialli, una specie originaria ⁣del Sud-est asiatico, ha allarmato‌ le autorità della Georgia, negli Stati Uniti.⁣ Questi insetti, che rappresentano una minaccia per le ⁤api ‍e altri impollinatori, sono stati avvistati per la prima volta nel ⁤paese, sollevando preoccupazioni tra ⁤gli⁤ esperti di agricoltura.

Il⁢ calabrone giallo⁢ in Georgia

Un nuovo ospite indesiderato

Il Dipartimento dell’Agricoltura della⁢ Georgia ha riferito di aver individuato un calabrone giallo vivo ⁣nei pressi di Savannah. Gli esperti non sono⁣ in grado di determinare quanti altri esemplari ​possano essere ⁤presenti. Se non verranno eradicati,​ gli ufficiali statali avvertono che questi insetti potrebbero rappresentare una minaccia ⁢per⁢ le api e altri impollinatori, fondamentali per l’industria agricola.

Origini‍ e diffusione

Il calabrone giallo è originario del Sud-est asiatico. Tuttavia, gli esperti di ‍agricoltura avvertono che la specie è stata avvistata anche in Europa e nel Medio Oriente. Non è chiaro⁣ come sia arrivato‌ in Georgia o da ​quanto tempo sia presente nel Sud-est degli Stati Uniti.

Caratteristiche del calabrone giallo

Aspetto e⁣ comportamento

Questo insetto è molto più piccolo del calabrone gigante del nord, noto come “calabrone assassino” per il modo in cui uccide le sue prede. Il Dipartimento dell’Agricoltura della ⁤Georgia (GDA) afferma che le sue zampe sono tipicamente gialle e che è in grado di costruire nidi di carta⁤ a forma⁤ di uovo sugli alberi. Un nido‌ medio può⁢ ospitare circa 6.000 esemplari, una popolazione che può ‍risultare dannosa ⁣per qualsiasi specie ‍di insetti nativi.

Segnalazione e​ controllo

Gli abitanti sono invitati a‍ segnalare eventuali avvistamenti al loro ufficio⁣ di⁤ estensione​ locale‍ o al Dipartimento dell’Agricoltura.⁣ Si ritiene comunemente che ⁣il suo cugino, il “calabrone ⁢assassino”, sia arrivato nel Nord-ovest del Pacifico a bordo‌ di una ​nave cargo nel 2019. Dopo un’intensa operazione di eradicazione, il Dipartimento dell’Agricoltura dello Stato di Washington ha⁢ segnalato l’ultimo avvistamento del‍ suo insetto ‌nel 2021. Secondo gli esperti della Clemson University, ⁣il calabrone giallo​ non è considerato‌ più letale per ‍gli ‍esseri ⁤umani di una puntura di un’ape nativa.