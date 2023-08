Un nuovo capitolo​ dell’evoluzione umana: scoperti in Cina ‌i ‍resti di un ominide sconosciuto

Un recente ritrovamento in Cina potrebbe ⁣riscrivere la storia dell’evoluzione umana. Gli scienziati hanno scoperto i resti fossili di un ominide mai ⁤identificato prima, vissuto circa 300.000 anni ⁢fa. Questo individuo, caratterizzato​ da una mandibola dalla struttura peculiare, potrebbe rappresentare un nuovo ramo dell’albero evolutivo umano. La ricerca, condotta da⁤ un team internazionale di studiosi, è⁣ stata pubblicata sul Journal of Human Evolution.

Un mosaico di caratteristiche ⁢tra Denisoviani⁤ e Homo⁤ sapiens

Il team di ricerca, composto da esperti della‍ Xi’an Jiaotong ‍University in Cina, dell’Università ⁢di York in Gran Bretagna e del Centro nazionale di ⁤ricerca sull’evoluzione ​umana‌ in Spagna, ha analizzato i resti fossili di questo enigmatico⁢ antenato, denominato Hld6. Tra i reperti,⁣ rinvenuti ⁤nel 2019 nel sito di Hualongdong, nell’est della Cina, figurano ​una mandibola, ⁣parte del cranio e alcune ⁢ossa delle gambe.

Un puzzle da risolvere

Da quando sono ⁣stati scoperti, gli studiosi hanno cercato di definire l’identità di Hld6.⁤ L’individuo, che probabilmente aveva 12-13⁢ anni di età, presentava una struttura facciale simile a quella tipica ​dell’uomo moderno, separatosi dall’Homo erectus 750.000‍ anni fa. Tuttavia, l’assenza di un vero e ⁤proprio mento lo avvicina anche all’uomo di Denisova, ‌una specie estinta che si è separata dai Neanderthal oltre 400.000 anni fa.

Un nuovo ‍ramo dell’albero‌ evolutivo umano?

Queste peculiarità hanno portato‍ gli esperti a ipotizzare l’esistenza di un nuovo ‌ramo dell’albero evolutivo umano. Hld6 potrebbe​ rappresentare​ un ibrido tra il ramo che ha dato origine ai Neanderthal e ai Denisoviani e quello ​che ha portato ⁤agli uomini moderni.

L’Homo sapiens‍ e la Cina

L’Homo sapiens è apparso in Cina solo 120.000 anni fa. Tuttavia, ​questa scoperta suggerisce che alcune caratteristiche anatomiche ‘moderne’ potrebbero essere‍ comparse ancora prima. Questo⁤ potrebbe​ significare che la‌ storia dell’evoluzione umana⁣ è molto più complessa di quanto si pensasse in precedenza.

Un passo avanti nella comprensione dell’evoluzione umana

La scoperta di Hld6 ⁤rappresenta un passo significativo nella comprensione dell’evoluzione umana. ⁢Se‍ confermata, l’ipotesi di un nuovo ramo evolutivo potrebbe cambiare radicalmente la nostra comprensione della storia dell’umanità. Gli studi futuri su questi resti potrebbero fornire ulteriori dettagli su questo misterioso antenato e‍ sul suo posto nell’albero dell’evoluzione umana.