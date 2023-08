Una missione scientifica di grande successo ha portato alla luce ⁢una scoperta sorprendente⁢ nel ⁣Mediterraneo. L’Università di Malta e l’Istituto ⁤Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste hanno collaborato per rivelare l’esistenza di ‌tre enormi vulcani sottomarini tra Mazara del Vallo e Sciacca, in Sicilia. Questi⁣ giganti del⁢ mare, larghi almeno 6 chilometri, si ergono per oltre 150‌ metri dal ‌fondo marino.

Dettagli della scoperta

La ​spedizione⁢ scientifica

La spedizione ⁢internazionale, che ha portato alla scoperta di questi vulcani, si è ​svolta a bordo della nave‍ tedesca Meteor, dal 16 luglio al 5 agosto. Questa ​missione ha non‍ solo rivelato l’esistenza di questi ⁣vulcani,⁢ ma ha anche permesso di chiarire alcuni fenomeni di idrotermalismo e⁢ di individuare il‍ relitto ‌di una nave lunga 100 metri e larga 17 metri, adagiata a 110 metri di profondità sul ⁣Banco Senza Nome, a metà⁤ strada tra l’isola vulcanica di Linosa e la⁣ Sicilia. La‌ posizione del relitto è stata prontamente segnalata alle autorità marittime italiane.

Un’aggiunta alla serie​ di ​vulcani scoperti

Questi nuovi vulcani si uniscono ad una serie di altri coni vulcanici scoperti dallo ⁢stesso Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale nel 2019. I ​ricercatori hanno esplorato il fondale marino in vari settori del Canale ​di Sicilia, ancora ⁣in ⁣gran parte inesplorati, per ricostruire la⁢ morfologia del‌ fondale marino.

Prossimi passi nella ricerca

Analisi dei campioni di roccia

Durante la spedizione, sono stati raccolti campioni di roccia, tra ⁤cui lave ⁤e depositi ⁣piroclastici, da vari vulcani sottomarini.‌ Questi ‌campioni saranno analizzati​ nei ⁤prossimi‍ mesi per fornire ⁤indicazioni sull’età dei⁤ vulcani e‌ le caratteristiche del magma.

Implicazioni future della scoperta

La scoperta⁣ di questi vulcani ⁤sottomarini⁤ non solo arricchisce la nostra comprensione del​ paesaggio marino,⁣ ma potrebbe anche avere implicazioni significative per la comprensione dei fenomeni geologici e vulcanici. Questa scoperta potrebbe aprire ⁣nuove strade per⁢ la ricerca scientifica e potrebbe avere un impatto significativo sulla‌ nostra comprensione del mondo sottomarino.