Scoperta scioccante: un intero reef della Florida completamente sbiancato

Recentemente, gli scienziati hanno ‍fatto⁢ una scoperta allarmante: un reef al largo ⁣delle Florida Keys è stato completamente sbiancato a causa di un’ondata di⁤ calore marino. Questo fenomeno ha suscitato preoccupazioni riguardo alla stabilità a lungo termine‍ dell’ecosistema.

La scoperta inquietante

Gli esperti del laboratorio oceanografico e meteorologico dell’Atlantico della NOAA hanno effettuato recentemente delle immersioni intorno‌ al reef di Cheeca⁣ Rocks, portando​ alla luce la triste realtà.

Un panorama desolante

“Non ho mai visto‍ nulla di simile”, ha dichiarato Ian Enochs, ecologo ​di ricerca e responsabile del programma corallino della NOAA’s AOML. “I coralli del nostro principale sito di monitoraggio del clima, Cheeca Rocks, sono completamente sbiancati. Non⁢ c’è ⁣un singolo corallo che sia rimasto intatto. È⁤ scioccante”.

Le foto dell’escursione⁢ mostrano coralli che di solito sono di colori vivaci, ora di un bianco pallido, sintomo di stress ⁤termico.

Le cause del⁣ fenomeno

Gli esperti marini affermano che quando la temperatura dell’acqua diventa troppo calda, le alghe producono tossine che vengono infine espulse dal corallo. Lo stress termico inizia ⁣quando la temperatura dell’acqua raggiunge i​ 31 gradi Celsius,⁢ ma alcuni siti ‌di osservazione⁣ in Florida hanno segnalato ⁤temperature dell’acqua negli anni ’90.

Un evento di sbiancamento esteso

Un evento di sbiancamento così esteso era ​previsto a causa‌ di El ⁤Niño, ma i biologi affermano che le conseguenze‍ hanno superato le loro aspettative.

Le preoccupazioni⁣ per il futuro

A causa del calore record, ‍alcuni esperti prevedono che le ⁣difficoltà per i coralli nel​ sud del Golfo del Messico e nei Caraibi potrebbero persistere fino a ottobre.

“Sono preoccupato perché è così presto nella stagione, e potrebbero continuare a essere stressati per un po’ ⁣di tempo”, ha ⁤detto Enochs. ⁣”Questo è più sbiancamento di​ quanto io abbia mai visto, prima⁤ di quanto‍ io l’abbia mai visto. Abbiamo ancora un caldo estivo del sud della Florida davanti a noi, il che⁢ significa ​condizioni più stressanti”.

La speranza di recupero

Nonostante l’evento allarmante, Enochs ha ‌affermato che lo sbiancamento⁣ non porta⁤ sempre alla⁤ morte ‍e si ‍sa ⁢che i coralli⁣ si riprendono quando le acque si raffreddano.

Si prevede che il laboratorio continuerà le ​sue osservazioni estensive per il resto ‍dell’anno per comprendere meglio gli impatti sull’ecosistema e quanto tempo potrebbe essere necessario ai coralli per ⁤recuperare.

Diverse organizzazioni stanno lavorando per cercare di salvare‍ i coralli‌ coltivando nuovi lotti in strutture terrestri. Ammettono‌ che, nonostante le ‍recenti notizie ⁣siano state dure, non stanno perdendo la speranza.