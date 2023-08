Il fascino nascosto del Salento: la riserva naturale Saline dei Monaci di Torre Colimena

Nel cuore del Salento, tra paesaggi mozzafiato e suggestioni uniche, si trova un luogo ancora poco conosciuto ma di grande fascino: la riserva naturale Saline dei Monaci di Torre Colimena, riconosciuta come una delle aree protette italiane.

La riserva naturale Saline dei Monaci

Immersa tra dune di sabbia e macchia mediterranea, bagnata dalle acque del mar Ionio e popolata da una colonia di splendidi fenicotteri rosa, la salina è un luogo che offre panorami straordinari e racconta una storia affascinante. La Salina, così chiamata perché un tempo gestita dai monaci benedettini di Aversa, si estende per circa 250.000 metri quadrati all’interno della Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino. Il suo piccolo lago salato è collegato al mare attraverso un canale che in passato veniva utilizzato per la raccolta del sale marino.

La storia della Salina

Dopo la bonifica nel secondo dopoguerra, la salina fu divisa dalla costruzione di una strada provinciale che la separava dalla spiaggia. Solo negli ultimi anni, con la rimozione della strada, la vegetazione ha riconquistato il suo spazio, restituendo il luogo alla natura.

Come raggiungere la Salina dei Monaci

Per arrivare alla salina, è necessario percorrere la Litoranea Salentina, tra Torre Colimena e Specchiarica nel territorio di Manduria, in Provincia di Taranto. La salina si trova a breve distanza da importanti località turistiche della costa ionica come Punta Prosciutto, Torre Lapillo, Porto Cesareo e San Pietro in Bevagna.

La riserva naturale Salina dei Monaci

L’area della salina è di grande interesse naturalistico, sia botanico che faunistico. La spiaggia, aperta ai bagnanti, è ricoperta dalla tipica macchia mediterranea costiera. Un percorso ad anello permette di esplorare l’area incontaminata attraverso una passerella che parte dalla scogliera di Torre Colimena e arriva alla scogliera che delimita la spiaggia della Salina con quella di Specchiarica.

La fauna della Salina

La passerella, con le sue staccionate in legno, separa il laghetto della Salina dei Monaci dalle dune sul mare ed è percorribile anche in bicicletta fino al mare. Qui, in primavera, è possibile ammirare diversi uccelli migratori che scelgono la salina come area di sosta per trovare nutrimento. Oltre ai fenicotteri rosa, fanno sosta qui l’airone nano, il martin pescatore europeo, gabbianelle e molti altri volatili.

La spiaggia di Torre Colimena

Dietro le dune sabbiose si estende la larga spiaggia della Salina, bagnata da un mare cristallino ideale per gli amanti delle immersioni e degli sport subacquei. La spiaggia, aperta ai bagnanti ma poco affollata dai turisti, è caratterizzata da una sabbia ambrata a grana grossa che si sposa perfettamente con i toni azzurri del mare.

Torre Colimena

Vicino alla spiaggia si trova la torre di avvistamento di Torre Colimena. Circondata da vegetazione, la torre, ben conservata, è una delle migliori testimonianze dell’antico sistema difensivo di torri costiere costruite durante la dominazione spagnola contro i pirati turchi. All’interno della torre è possibile visitare un museo di antiche ceramiche tipiche utilizzate per la conservazione del vino.

La storia della Salina

La Salina prende il suo nome dai Monaci Benedettini, antichi gestori dell’estrazione del sale, grazie a un ingegnoso sistema in grado di sfruttare le mareggiate con un canale di scorrimento e regolazione dell’afflusso di acqua, edifici per la lavorazione ed il deposito del sale, una torre di guardia e una cappella affrescata dedicata alla Madonna del Carmelo.

Cosa visitare nei dintorni di Salina dei Monaci di Torre Colimena?

Nei dintorni della Salina dei Monaci si ha la possibilità di raggiungere facilmente alcune delle località più affascinanti del Salento. Una di queste è la rinomata spiaggia di Punta Prosciutto sul territorio del comune di Porto Cesareo circondata dal patrimonio naturalistico dell’Area Marina Protetta e del Parco regionale “Palude del Conte e Duna Costiera”.

La spiaggia vanta un mare con colori cangianti dal verde al blu, una distesa di sabbia bianca e fina, dune alte e una cornice di rigogliosa macchia mediterranea che la rendono un luogo di grande impatto visivo. Inoltre gli amanti dello snorkeling qui possono ammirare i fondali rocciosi e ricchi di colori, fauna e flora marina.

Spostandoci in provincia di Taranto si arriva nel comune di Manduria, nel cuore del territorio considerato Magna Grecia e terra di vino Primitivo, vigneti, masserie, uliveti, muretti a secco e spiagge incantevoli.

Il suo centro storico è arricchito da palazzi antichi, dal ghetto ebraico, dal Castello Imperiale e dalla Chiesa Santissima Trinità, tra vicoli stretti e angoli nascosti che custodiscono un’atmosfera sospesa nel tempo.

Nelle sue cantine e in ogni ristorante del posto si può degustare lo squisito vino rosso del Primitivo di Manduria DOP, orgoglio locale, mentre chi vuole rilassarsi in spiaggia può facilmente raggiungere uno dei tratti di costa più belli e suggestivi della regione e bagnarsi nelle acque limpide e cristalline del Mar Ionio, in circa 20 km di litorale che vanno da San Pietro in Bevagna a Torre Colimena , tra incantevoli spiagge bianche alternate a ripide scogliere e dune ricoperte da una fitta vegetazione di macchia mediterranea che costituiscono paesaggi naturali da sogno.

Da non perdere c’è anche la Palude del Capitano all’interno del parco naturale regionale. Con una superficie di 1100 ettari, il parco è uno dei luoghi più suggestivi del Salento, con tipiche grotte carsiche, torri di avvistamento e sentieri naturalistici da esplorare.