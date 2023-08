Il 2022: un ⁤anno ⁤record per il lancio di satelliti e il pericolo di collisioni spaziali

Nel corso del 2022, un numero senza precedenti di oltre 2.400 satelliti è ⁣stato inviato in orbita terrestre.‍ Se questa tendenza dovesse persistere, come previsto, il rischio di collisioni tra satelliti o con i loro detriti potrebbe aumentare in modo significativo, mettendo a rischio non solo gli altri dispositivi presenti‍ nelle stesse orbite, ma‌ anche le navicelle spaziali dirette verso destinazioni più lontane. Questo è quanto ⁢emerge dal rapporto 2023 dell’Agenzia Spaziale ​Europea (ESA) sull’ambiente spaziale, un documento ‌che l’ESA rilascia annualmente dal 2016.

Il ‌problema dei detriti spaziali

La situazione ⁣attuale

Attualmente, sono stati⁢ identificati oltre 30.000 frammenti di ‌detriti spaziali⁢ di dimensioni superiori⁤ a 10‌ centimetri. Più della metà di questi si trova nell’orbita⁢ terrestre bassa (al di sotto dei 2.000 chilometri di altitudine). Questo dato non tiene conto degli oggetti che ⁣non sono ancora ‌stati tracciati o ​di quelli troppo piccoli per essere identificati.

Le previsioni dell’ESA

Secondo i modelli dell’ESA, il numero totale ⁣di oggetti in orbita terrestre di dimensioni superiori a 1 centimetro potrebbe superare ​1 milione. Per ⁢i satelliti che operano⁣ in orbite inferiori ai 600 chilometri,⁢ è più probabile che si renda necessaria una manovra anti-collisione per evitare un altro satellite.‍ A quote più elevate, invece, ‌il rischio di collisione con frammenti e detriti aumenta.

Il ritorno sulla Terra di oggetti costruiti dall’uomo

Il record del 2022

L’anno 2022 ha segnato ⁣un altro record: quasi 2.500 oggetti costruiti dall’uomo sono rientrati sulla Terra. I⁢ principali responsabili sono i frammenti generati durante i test⁢ anti-satellite condotti in ⁤orbita. Tuttavia, il 2022 ha visto anche un numero record di satelliti rientrare nell’atmosfera terrestre.

Le previsioni per il futuro

Si prevede che questo numero ​continuerà a crescere nei prossimi anni.​ Infatti, oltre ⁣l’80% dei satelliti lanciati nel 2022 sono stati posizionati in orbite da cui‌ decadono verso la Terra in meno di due anni, ⁤una⁢ volta terminata la loro vita⁤ operativa.

Questi⁣ dati sottolineano l’importanza di una gestione responsabile dello spazio, per garantire la sicurezza delle missioni spaziali ‍future e ⁣la sostenibilità dell’ambiente spaziale.