Il Ministero per l’Università e la Ricerca assegna un finanziamento di 1,5 miliardi​ di euro agli ‌enti di ricerca pubblici per il 2023

Il Ministero per l’Università e la Ricerca (Mur) ha annunciato un finanziamento di quasi 1,5 miliardi di ⁣euro destinato agli enti pubblici di ricerca per l’anno⁤ 2023. Questa decisione è stata formalizzata attraverso un decreto firmato dal Ministro Anna Maria Bernini e registrato alla Corte dei Conti.

Dettagli del finanziamento

Il decreto stabilisce la ​distribuzione di 1.398.464.952 euro tra gli undici ⁣enti pubblici‌ di ricerca⁤ sotto la supervisione ⁣del Mur. In dettaglio, ⁣oltre 709 milioni sono​ destinati al​ Consiglio Nazionale delle ‍Ricerche (Cnr), quasi 346 milioni all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), 149 milioni all’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), 81,5 milioni all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), 32,7 milioni all’Area Science Park di Trieste, 30,2 milioni‍ all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim), 23,7 milioni all’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Ogs), 16,7‍ milioni alla Stazione zoologica ‘Anton Dohrn’, 3,6 milioni al Museo storico della fisica⁤ e ​Centro⁢ di studi e ricerche‌ ‘Enrico Fermi’, 3,5 milioni all’Istituto Nazionale di⁢ Alta Matematica (Indam) e 2 milioni all’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Altri⁤ beneficiari del finanziamento

Il saldo rimanente di 37.418.648 euro è stato assegnato a Elettra-Sincrotrone​ Trieste S.C.p.A (14 milioni ​di euro), all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca ⁢educative, l’Indire (16.322.551 euro per il funzionamento dell’istituto)‍ e all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, l’Invalsi (7.096.097 euro per il funzionamento).

Il criterio di ripartizione delle risorse

Secondo​ una nota del Mur, la ripartizione ‌delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (Foe) è stata effettuata in base ai piani pluriennali di attività predisposti dagli enti beneficiari, in linea ⁣con le indicazioni del Programma⁢ nazionale della ricerca‌ (Pnr).

Obiettivi del finanziamento

Questi ‌fondi sono destinati⁣ a sostenere la partecipazione degli enti pubblici di ricerca affiliati al Mur, con la qualifica di ‘representing entity’ del Governo italiano, agli European Research Infrastructure Consortium (Eric) o ai progetti da‍ questi realizzati.

Impatto del finanziamento sulla ‌ricerca

Questo finanziamento rappresenta un importante passo avanti per la ricerca italiana, fornendo risorse significative per sostenere la‍ ricerca⁢ scientifica e tecnologica ⁢nel nostro⁤ Paese. Questo contribuirà a promuovere l’innovazione e a mantenere⁣ l’Italia all’avanguardia nel campo‌ della ricerca a livello internazionale.