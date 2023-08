Un incontro‍ inaspettato​ in mare aperto

Due pescatori fanno ⁤un’incredibile scoperta

Due pescatori,⁣ Brandon Overton e ⁤Nate Ressling, hanno avuto un’esperienza indimenticabile durante una recente uscita di pesca nel Golfo del Messico,​ a circa 160 chilometri dalla costa di Galveston, in Texas.​ Mentre erano impegnati ​nella pesca del pesce spada, hanno avvistato una creatura marina che ‍inizialmente​ non sono riusciti a identificare. Solo quando hanno visto l’acqua schizzare ⁢dal suo sfiatatoio, hanno capito di aver‍ incrociato⁣ una balena.

Un avvistamento raro e prezioso

La balena sembrava essere piuttosto timida nei confronti dell’imbarcazione. “Era decisamente diffidente nei confronti​ della barca”, ha detto Overton. ⁣”Abbiamo cercato di scattare⁢ alcune foto, ma‍ non è rimasta nei paraggi per molto tempo”. Nonostante la sua ritrosia, i due pescatori‍ sono riusciti a catturare immagini e video dell’animale ⁢da una⁢ distanza sicura prima ⁢che si immergesse ‍e si dirigesse verso sud.

Una specie ⁢in pericolo di estinzione

La balena​ di Rice: un animale raro e misterioso

Dopo aver esaminato le foto e i video, Overton e Ressling hanno ipotizzato che l’animale potesse essere una rara balena di Rice, una specie tipicamente presente nel Golfo settentrionale. Secondo l’agenzia NOAA⁣ Fisheries, si stima che nel mondo rimangano meno di ⁢100 esemplari​ di questa specie,​ che è stata aggiunta all’elenco delle specie in pericolo di​ estinzione negli ultimi anni.⁣ A causa della loro popolazione limitata,‌ non si ‌sa molto su queste creature. Tuttavia, gli esperti ritengono che⁤ le balene di Rice trascorrano la maggior parte del giorno immerse vicino al fondale marino e passino molto tempo vicino alla superficie durante la notte.

Un gigante gentile del ​mare

Overton non ha fornito stime sulla dimensione della balena che hanno avvistato, ma secondo la NOAA, questi animali in pericolo possono pesare oltre 27.000 chilogrammi e raggiungere una lunghezza superiore ai 12 metri. Attualmente, gli esperti della NOAA Fisheries stanno conducendo ricerche per ‌comprendere meglio l’habitat e la distribuzione delle balene ⁣di Rice nel Golfo ⁤del Messico.

Questo raro avvistamento ha reso l’ultima gita di ⁣pesca di Overton un’esperienza⁢ che non dimenticherà mai.