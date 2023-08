Secondo l’agenzia​ di salute pubblica più autorevole del⁢ paese, una condizione potenzialmente letale causata dalle zecche sta provocando un’allergia alla carne rossa in⁢ migliaia‍ di​ americani.

La sindrome Alpha-Gal: un problema emergente di salute pubblica

Recenti ⁢dati rilasciati dai Centri per il‍ Controllo e la Prevenzione delle Malattie⁤ (CDC) indicano che tra il 2010 e il 2022 sono⁢ stati identificati ‍oltre 110.000 casi sospetti di sindrome alpha-gal (AGS) negli⁣ Stati Uniti. Tuttavia, a causa della mancanza di test, si stima⁢ che fino a 450.000 persone possano essere state colpite nel corso di questi 12 anni,⁤ secondo due rapporti del CDC pubblicati nel Morbidity ‌and ​Mortality Weekly‌ Report.

La sindrome Alpha-Gal:‍ una⁤ condizione poco conosciuta

“La sindrome alpha-gal è ​un importante problema emergente di ‌salute pubblica, con potenziali ​impatti gravi sulla​ salute⁣ che possono durare una vita per alcuni pazienti”, ha dichiarato la Dr.ssa Ann​ Carpenter, epidemiologa e autrice principale ⁤di uno dei documenti pubblicati giovedì.

Conosciuta anche come ‌allergia alla ​carne causata dal morso​ delle zecche, molti operatori sanitari non ​sono familiari​ con questa condizione allergica, come riportato dai ‍CDC.

Le ⁢zecche Lone⁤ Star sono​ le principali responsabili

Un sondaggio condotto⁣ a livello nazionale ⁢su⁢ oltre 1.500 operatori sanitari ha mostrato che quasi il 50% dei partecipanti non aveva mai sentito‍ parlare dell’AGS,⁤ secondo i CDC.

La diffusione della sindrome Alpha-Gal

Le ⁣prove crescenti suggeriscono ⁣che sia principalmente associata ‌al morso delle zecche ​Lone‍ Star negli ‍Stati Uniti, ma non⁢ si escludono altri tipi di‍ zecche,⁢ ha affermato il CDC. Le aree⁣ del Sud, del Midwest e delle regioni del medio Atlantico hanno visto un aumento‍ di persone ⁤che hanno riscontrato un test positivo.

“È⁣ fondamentale​ che⁢ i medici siano a conoscenza dell’AGS,‌ in modo da poter valutare, diagnosticare⁢ e ⁣gestire correttamente i loro pazienti⁣ e anche educarli ‌sulla prevenzione dei morsi di zecca per⁤ proteggerli dallo sviluppo di questa condizione⁢ allergica”, ⁣ha ⁣detto la Carpenter.

Un ⁢ampio spettro ‌di sintomi

L’alpha-gal è un tipo di⁤ zucchero che si‍ può trovare nella carne di mammiferi, come maiale, manzo‌ e agnello, ⁣così​ come in sottoprodotti come la gelatina, il‍ latte e alcuni‍ farmaci.

La reazione allergica alla sindrome Alpha-Gal

La⁤ grave reazione allergica si verifica dopo che alcune persone consumano cibo o prodotti contenenti alpha-gal. Un ampio spettro di ‍sintomi ⁣è associato all’AGS e appare comunemente da⁣ 2 a 6 ore dopo aver mangiato. Tra questi ci sono orticaria/eruzione cutanea pruriginosa, nausea/vomito, ​bruciore di stomaco/indigestione, diarrea, tosse, difficoltà respiratorie, ⁤calo ⁢della pressione sanguigna,​ gonfiore delle‌ labbra, della ‌gola, della lingua o ⁤delle⁤ palpebre, vertigini/svenimenti e⁤ forti ‌dolori allo stomaco. Se qualcuno pensa⁢ di poter ​soffrire​ di AGS, ​dovrebbe⁤ consultare ​il suo medico o un allergologo.