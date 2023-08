La ⁢missione russa Luna 25 raggiunge ‌l’orbita lunare

La missione spaziale russa Luna 25 ha ‍raggiunto‍ con successo l’orbita ‌lunare, come confermato dal profilo Telegram dell’agenzia spaziale ‌russa, Roscosmos. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a due accensioni dei motori del ​veicolo, che è stato lanciato il 10 agosto. L’arrivo‌ al Polo Sud lunare è previsto per il 21 agosto, segnando un momento storico per la Russia.

Dettagli sulla manovra di Luna 25

Le accensioni dei⁣ motori

La prima accensione dei ‌motori ha avuto una durata di oltre‌ 243 secondi, ⁣mentre la seconda è durata​ 76 secondi. Queste manovre hanno permesso al veicolo ‍di raggiungere l’orbita lunare. Roscosmos ha‍ confermato che tutti i sistemi del veicolo funzionano correttamente‍ e che le comunicazioni‍ sono stabili.

Un traguardo storico per la Russia

“Per la prima volta nella storia moderna della Russia, una stazione automatica,⁣ alle⁢ 12:03 ora di ⁤Mosca, è arrivata nell’orbita della Luna!”, ⁤ha dichiarato Roscosmos nel suo ⁣messaggio. Questo rappresenta un importante passo avanti per la​ Russia nel campo dell’esplorazione spaziale.

Altre missioni in orbita⁤ lunare

La missione indiana Chandrayaan-3

Oltre a Luna ⁣25, anche la ‍missione indiana‍ Chandrayaan-3 si trova attualmente in orbita intorno alla Luna. ⁢Come la missione russa, anche Chandrayaan-3 prevede ⁣di rilasciare un lander‍ sul suolo del Polo Sud ⁤lunare. L’atterraggio è previsto ‍per il 23 ‍agosto.

Il futuro dell’esplorazione lunare

Queste⁢ missioni rappresentano un passo importante per l’esplorazione ​lunare. L’arrivo di Luna 25 e Chandrayaan-3 al Polo Sud lunare potrebbe aprire nuove opportunità di ricerca e di⁤ scoperta, contribuendo⁤ a una migliore comprensione del nostro satellite naturale.