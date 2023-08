Il weekend di Agosto promette un cielo‌ stellato: le Perseidi sono in arrivo

Dopo la​ notte di San Lorenzo, il weekend offre ancora l’opportunità di esprimere desideri guardando il cielo. Sabato e domenica saranno infatti i ⁣giorni clou della pioggia di ‍stelle cadenti⁤ di agosto, le ​Perseidi, che promettono fino a 80 stelle cadenti all’ora in un cielo quasi perfetto. Un evento da non perdere, celebrato con decine di eventi in tutta Italia, tra osservazioni astronomiche, conferenze, concerti e​ degustazioni ‌di vini.

Eventi in ‌tutta ⁢Italia per celebrare le Perseidi

Da nord a sud, l’Italia si⁤ prepara a celebrare questo fenomeno astronomico con una serie di eventi organizzati ​da associazioni​ di appassionati di astronomia. Tra queste, l’Unione​ Astrofili Italiani (Uai) che⁤ ha⁢ organizzato le ‘Notti delle stelle’, una serie di eventi che includono spettacoli,⁢ concerti, conferenze e laboratori didattici‌ in tutta la penisola ‌per avvicinare il ​pubblico al fenomeno delle stelle cadenti.

Eventi di spicco

Tra gli eventi più importanti, si distingue il concerto ‘Polvere di stelle’ che si terrà sabato ‍sera ​all’Osservatorio di Campo Catino (Frosinone), con il maestro Luigi Mastracci e il soprano Alessandra Diana. Alle Cinque Terre, invece, l’osservazione delle stelle cadenti⁤ avrà ​luogo nella suggestiva cornice del ‌Castello di Riomaggiore. Al Parco Astronomico​ ‘Livio Gratton’ di Rocca di Papa, nel cuore del Parco dei Castelli Romani, ‌si‌ terrà l’evento speciale⁤ ‘Notte delle Perseidi’,⁤ con spettacoli nel planetario, visite guidate alla cupola astronomica e osservazioni⁣ di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio.

Le stelle cadenti e ​la natura

La Lipu ha organizzato fino al 13 agosto una serie‌ di appuntamenti per ammirare ‌le ‍stelle cadenti in 12 oasi e riserve, dalla Lombardia alla Puglia,​ con la partecipazione degli astrofili.

Le Perseidi ​e l’enogastronomia

In molte‍ località, le serate di osservazione saranno accompagnate⁣ da ‘Calici di Stelle’, un evento enogastronomico⁤ promosso fino al​ 20 agosto dal Movimento Turismo del‍ Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino, con‍ degustazioni, eventi culturali e visite ⁤alle cantine.

Condizioni meteo favorevoli

Il cielo promette di offrire uno spettacolo indimenticabile, ‌con la Luna defilata e un ⁣meteo che dovrebbe essere favorevole quasi⁢ ovunque, ad⁤ eccezione di alcune nubi che potrebbero coprire il nord Italia. “Quest’anno le stelle cadenti si mostreranno​ in ​un cielo quasi perfetto: condizioni migliori le ‌avremo solo nel 2026”, afferma ⁢l’astrofisico Gianluca Masi, ‍responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

Osservazione delle⁤ stelle cadenti

“L’osservazione a occhio nudo è senza dubbio la migliore, possibilmente da ​un sito il ​più lontano possibile dall’inquinamento luminoso. ‍Per dare la caccia alle stelle cadenti bisogna ⁢guardare verso la costellazione di Perseo, posta a mezz’altezza⁢ a nord-est alla fine della ⁤notte, oppure ci si può semplicemente sdraiare a terra e ‌guardare verso lo zenit, ⁣ovvero il centro del cielo”,⁣ consiglia Masi. Lo spettacolo sarà‍ visibile anche online, grazie all’osservazione in diretta che il Virtual Telescope⁤ offrirà domenica a partire dalle ore 03:30 del mattino, a ridosso del massimo di ‌attività⁢ previsto.