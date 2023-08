Il futuro dei semiconduttori in Italia: un investimento ‍strategico

Con un investimento di oltre 100 milioni di euro provenienti principalmente dal Consiglio ‌dei ⁢ministri e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre ai 600 milioni previsti nel decreto omnibus attraverso il Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica ‌e⁤ tecnologica, l’Italia si sta preparando ⁤per ⁣la sfida dei semiconduttori. Questo impegno si rafforza con l’approvazione imminente del Chips Act da parte dell’Unione Europea, una legge che posizionerà l’Europa come‌ un attore chiave in uno dei settori più importanti per lo sviluppo tecnologico.

Un investimento strategico per l’Italia

Il ruolo del governo italiano e di Intel

Il governo italiano sta attualmente negoziando con la multinazionale⁢ Intel per un ⁤significativo⁤ investimento nel nostro Paese destinato alla produzione di chip. “L’obiettivo è⁤ sviluppare‍ competenze in aree specifiche, partendo dai punti di forza esistenti”,⁤ ha dichiarato Alessandro ​Aresu, capo della segreteria tecnica del ‍Ministero⁢ per l’Università ‌e la Ricerca.

Finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo

Il 7 agosto sono stati approvati provvedimenti che prevedono 30 milioni di euro stanziati dal​ Consiglio dei ministri, oltre al credito ​d’imposta e agli investimenti per oltre⁤ 600 milioni previsti nel decreto omnibus. ‌A questi si aggiungono i 50 milioni destinati alla ricerca e sviluppo dei semiconduttori a ​livello nazionale dal ​Piano nazionale di ripresa e resilienza, come ha rivelato Vittorio⁢ Privitera, direttore dell’Istituto per la ‍microelettronica e microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Preparazione al Chips⁤ Act‌ e sviluppo di nuove tecnologie

Il Chips Act e l’Italia

Questi finanziamenti permetteranno alla ⁣ricerca e alla tecnologia italiane di prepararsi per‌ il Chips Act, una legge europea che dovrebbe essere approvata a breve. “La ricerca italiana si sta‍ preparando ⁣a partecipare ai futuri bandi in questo campo, i cui temi potranno spaziare ​dal​ trasferimento tecnologico ai chip quantistici”, ha⁢ affermato Aresu.

Le applicazioni dei semiconduttori

Le ‌auto elettriche ⁢e⁤ i dispositivi per la transizione ecologica sono tra i principali ambiti⁤ di applicazione dei‌ chip in fase ⁣di studio in⁤ Italia. Si sta lavorando anche⁣ su semiconduttori basati su materiali compositi, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio. “Stiamo sviluppando competenze in aree specifiche, partendo dai punti⁣ di forza esistenti”, ha ⁢aggiunto Aresu.

Un esempio di questi punti di forza è l’ecosistema di ricerca di Catania, nato grazie alla collaborazione tra il‍ Cnr, le università e le aziende private, come STMicroeletronics e Lpe-Asm. ‍Questo hub⁣ di ricerca funge da ponte verso lo sviluppo industriale, puntando allo sviluppo di nuove tecnologie e delle relative infrastrutture, tra cui‍ una delle rare camere pulite presenti in Italia.