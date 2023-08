Il rover​ Curiosity della Nasa scopre crepe esagonali su Marte: un indizio di vita passata?

Un’importante⁢ scoperta sul suolo marziano

Le crepe​ esagonali: un segno​ di alternanza climatica

Il rover Curiosity della Nasa ha fatto una scoperta sorprendente su Marte: ha rilevato⁤ delle⁣ crepe esagonali sul terreno, che potrebbero essere il risultato di‍ un’alternanza di periodi⁢ umidi e secchi nel passato remoto del⁤ pianeta. Questa scoperta, riportata sulla rivista Nature, rappresenta la⁤ prima evidenza concreta di un ciclo di condizioni umide e secche simili a quelle presenti sulla ⁣Terra, che potrebbero‌ aver contribuito alla formazione dei “mattoni” chimici necessari​ per lo sviluppo di⁣ forme di vita microbiche.

Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dall’Istituto di Ricerca di Astrofisica‌ e Planetologia di Tolosa, ha raggiunto questa conclusione ⁤dopo aver analizzato le immagini catturate dal rover nel 2021 all’interno del‍ cratere Gale.

Il⁢ ruolo del ⁤rover‌ Curiosity nella scoperta

Curiosity ha rilevato queste crepe ⁢nel terreno⁣ dopo aver prelevato un campione⁣ di materiale da un’area rocciosa ⁤denominata‍ ‘Pontours’, situata in una zona di transizione tra uno ⁤strato⁣ ricco di argilla​ e uno ‍ricco di solfati. I minerali argillosi si formano ‍generalmente in presenza di acqua,⁣ mentre i solfati tendono a formarsi quando ⁢l’acqua si asciuga. Questa particolare zona,‍ quindi, fornisce una testimonianza del periodo⁣ in cui i laghi e i fiumi che un tempo riempivano ⁤il cratere Gale hanno iniziato a ritirarsi a causa del clima secco.

Le crepe esagonali: un indizio di vita passata?

Il processo di formazione delle crepe esagonali

Quando il fango si asciuga,​ si contrae e⁢ forma delle crepe ⁣a forma di T; questo tipo ⁢di frattura è già stato osservato ​da Curiosity​ in una zona ai piedi del monte Sharp chiamata ‘Old ⁤Soaker’. Nell’area di ‘Pontours’, invece, si è verificata una ‌fase umida ⁤dopo quella secca che ha prodotto un ​ammorbidimento delle crepe a T, trasformandole in una forma a ⁤Y che poi si è unita in una rete di esagoni.

Le⁣ implicazioni ​della scoperta

Secondo gli esperti, le fratture esagonali in‌ ‘Pontours’ hanno continuato a formarsi anche‍ quando ⁤si sono depositati ‌nuovi sedimenti: un fatto che evidenzia come l’alternanza tra clima⁣ secco ⁢e umido si sia protratta​ per lunghi‌ periodi di tempo. Lo strumento ChemCam del rover ha confermato⁤ la presenza ‍di una dura crosta di solfati lungo⁢ i ⁤bordi delle fratture: questa ‌crosta salata,‍ dovuta alla vicinanza ‍dell’area ricca⁣ di ‌solfati, ha permesso alle spaccature del fango di resistere all’erosione, preservandole per miliardi ‌di anni.

“Siamo fortunati ad avere vicino un ‍pianeta come Marte che conserva ancora un ricordo dei processi ⁤naturali che potrebbero aver portato⁤ alla vita”,​ afferma il primo autore dello studio,​ William Rapin. La scoperta delle crepe nel terreno fangoso di Marte, come ‌spiega la Nasa sul suo​ sito, “potrebbe aver fornito ​agli scienziati la prima opportunità‌ di studiare ​i resti del calderone della ‍vita. Le placche tettoniche della Terra riciclano costantemente la sua superficie, seppellendo ‌esempi della sua storia⁢ prebiotica.​ Marte non‍ ha⁢ placche tettoniche, quindi sono stati preservati periodi molto ​più antichi della storia ⁣del pianeta”.