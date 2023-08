Il ruolo del clima nell’incontro tra Neanderthal e Denisoviani

Un recente studio ha rivelato che il clima ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare l’incontro tra due antiche specie umane, i Neanderthal e i Denisoviani.⁢ Le variazioni di anidride carbonica atmosferica e i ​cambiamenti di vegetazione ⁤avvenuti⁤ in Eurasia hanno infatti delineato ​le aree geografiche e i periodi in cui queste‍ due specie​ si sono incrociate, lasciando un’impronta ancora visibile nel nostro Dna. Questa scoperta è stata pubblicata sulla rivista Science da un gruppo di esperti climatici e paleobiologi italo-coreani, tra cui ricercatori‍ dell’Università Federico II di⁢ Napoli, dell’Università ⁢del Molise e dell’Università di Firenze.

Le preferenze abitative di Neanderthal e Denisoviani

Attraverso l’analisi ‍di dati archeologici e‍ genetici, combinati con simulazioni del clima passato ottenute grazie a supercomputer, i ricercatori hanno scoperto che‍ Denisoviani e Neanderthal vivevano in habitat diversi. I Denisoviani erano abituati ‌al freddo della taiga e della tundra delle regioni nord-orientali, mentre i Neanderthal si erano adattati a vivere​ nelle​ foreste temperate e⁤ nelle praterie dell’Eurasia sud-occidentale.

La sfida di stimare le condizioni preferite dai Denisoviani

Stabilire le condizioni ambientali ‍preferite dai Denisoviani non è stato​ semplice, a causa della scarsità di dati disponibili. “Abbiamo dovuto sviluppare nuovi strumenti statistici, che potessero anche⁢ considerare le relazioni ancestrali note tra le‍ specie umane”, spiega Pasquale Raia dell’Università Federico II di Napoli. “Questo ci ha permesso per la prima volta di stimare dove avrebbero potuto vivere i Denisoviani. E con‍ nostra sorpresa, abbiamo scoperto che, oltre alle aree in Russia e Cina, anche il nord Europa sarebbe stato un ambiente adatto a loro”.

Il clima come fattore di incontro tra le due specie

Le⁢ simulazioni hanno poi rivelato che durante i ‌caldi periodi ‍interglaciali, quando l’orbita terrestre era⁤ più ellittica e le estati dell’emisfero settentrionale avvenivano a una minore⁢ distanza dal Sole, gli‌ habitat delle ⁣due specie hanno iniziato a sovrapporsi in⁢ alcune‌ regioni, favorendo così gli incontri e le probabilità di incrocio.

Il‍ ruolo della vegetazione e dell’anidride carbonica

Studiando i cambiamenti​ della vegetazione degli‌ ultimi 400.000 anni, è emerso che le elevate concentrazioni di CO2 atmosferica e le condizioni interglaciali hanno causato ⁢un’espansione ⁢verso est delle foreste temperate. Questo ha generato dei ‘corridoi’ che avrebbero favorito l’arrivo dei Neanderthal nelle terre dei Denisoviani.

Un’impronta ancora visibile nel nostro Dna

Questo incontro tra le due specie, ⁢favorito dal clima e dai cambiamenti ‍della vegetazione, ha lasciato un segno che permane ‌tuttora nel nostro Dna, testimoniando l’importanza di questi eventi nella storia dell’evoluzione umana.