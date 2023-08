Il ruolo dell’uomo nell’estinzione di giganti preistorici e incendi 13.000 anni fa

La storia dell’estinzione di alcune⁢ specie⁣ gigantesche della preistoria, avvenuta circa 13.000 anni fa, ‍potrebbe essere stata‍ influenzata⁤ dall’azione dell’uomo. Questo periodo di estinzione coincide con una‌ serie di incendi ⁢devastanti. Tra le ​specie scomparse, si annoverano lo smilodonte, un felino con denti a sciabola,⁢ e il leone americano. Queste conclusioni emergono da un’analisi dei resti rinvenuti in California, nel sito di Rancho ⁣La Brea. Per la prima volta,⁣ questa ricerca collega l’epoca dei resti a quella degli⁣ incendi. I risultati sono‌ stati pubblicati‌ sulla rivista Science, con la copertina dedicata a questo studio, coordinato da F.‍ Robin O’Keef della Marshall University, con il contributo ‍della⁤ paleontologa italiana Elena Ghezzo dell’Università ⁣Ca’ Foscari di Venezia.

Il ‌collegamento tra estinzione e incendi

La correlazione tra dati di presenza ​di⁤ specie e ‍incendi

“Questo studio mette in relazione per la prima volta i dati sulla presenza di ⁤sette specie datate con il metodo della⁤ radiodatazione assoluta con dati palinologici e la frequenza di carbone nelle immediate vicinanze del sito di Rancho La Brea”, spiega Ghezzo. Si è scoperto che, mentre il bradipo gigante e i camelidi sono scomparsi in un periodo precedente, tutte le altre specie di grandi mammiferi sono scomparse 12.900 anni fa,‍ poco prima dell’inizio del periodo chiamato​ Dryas recente, caratterizzato da un ‍clima freddo e di breve durata. Oltre allo smilodonte e al leone americano, gli incendi hanno portato all’estinzione del lupo americano, del bisonte e ⁣del cavallo americano.

Il segnale ⁣dell’aumento degli incendi

Un indicatore⁤ dell’aumento degli incendi è l’aumento della⁢ frequenza del carbone, ‌concentrato in un periodo che inizia circa 13.300 anni fa e dura ⁣per circa 500‌ anni. Durante questo periodo, oltre alla scomparsa dei grandi mammiferi considerati nello studio, ⁤la vegetazione ha subito un cambiamento‍ radicale, evolvendo verso un ambiente più aperto e secco.

L’influenza⁢ dell’uomo sull’ambiente e l’estinzione delle specie

La correlazione tra tracce di carbone e presenza umana

I dati indicano che la presenza delle ⁢tracce di carbone, e quindi degli incendi, è statisticamente correlabile con la stima dell’aumento della presenza umana. “L’uomo ⁤ha probabilmente avuto un ruolo attivo nella modifica dell’ambiente⁢ e nella scomparsa delle specie recuperate a Rancho La Brea”, osserva la ricercatrice.

Rancho La Brea: un⁣ sito​ ricco di reperti

Rancho La Brea è uno dei siti più ricchi ⁢per il recupero di mammiferi nordamericani vissuti negli ultimi ⁣50 mila anni e più. Questo rende ancora più significativo ⁢il ruolo dell’uomo nell’estinzione di queste​ specie e nella modifica dell’ambiente.