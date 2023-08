La sfida di coltivare angurie in Antartide

Nella stazione di Vostok, in⁢ Antartide, i ricercatori hanno portato a termine ⁢con successo ⁢il primo esperimento di coltivazione di angurie, nonostante ‌le condizioni estreme del ‌luogo più freddo del mondo. Agosto è il‌ mese più freddo​ in questa stazione artica, con ⁢temperature che raggiungono in media i -92⁤ gradi.⁣ Tuttavia, i ricercatori ‌che vivono a 11.400 ​piedi sopra ​il livello del mare sul plateau di ghiaccio dell’Antartide Centrale hanno motivo di‌ festeggiare.

Andrey Teplyakov, un ⁤geofisico‌ di spicco dell’Istituto di Ricerca Artica‌ e Antartica (AARI) presso‌ la stazione di Vostok, ha ⁤condiviso con entusiasmo i⁢ risultati del⁢ suo⁢ lavoro: “Siamo riusciti⁤ a‍ coltivare le angurie più a sud del mondo‌ nelle condizioni più dure dell’Antartide. Il gusto e l’aroma non sono peggiori di quelli casalinghi”.

Le condizioni favorevoli per la ​crescita delle angurie

Per ⁤far crescere le angurie in queste condizioni estreme, i ricercatori hanno utilizzato una tecnologia senza suolo ​chiamata “panoponica”. Questa tecnologia ha permesso di creare le condizioni ideali per le ⁤piante di anguria, ⁤come la temperatura dell’aria e l’umidità.

I‍ ricercatori‍ hanno piantato due ⁢varietà di angurie a maturazione⁤ precoce all’inizio di⁢ aprile. Queste varietà sono state scelte ⁤per⁣ la⁤ loro‌ alta palatabilità e la loro capacità di adattarsi a bassa pressione ⁢atmosferica e carenza di ​ossigeno. Alla fine di ‍maggio, i ricercatori hanno impollinato a mano ⁣le piante. Due ‍mesi dopo, gli esploratori hanno potuto assaggiare i primi‌ frutti.

Il​ valore emotivo della presenza delle piante⁤ in Antartide

Il ruolo delle piante nell’equilibrio emotivo​ dei ricercatori

Osservare la crescita delle piantine, l’apparizione dei‌ frutti e il loro aumento ha portato emozioni positive a Teplyakov e al suo team. “La⁣ serra alla ⁣stazione ha un⁤ effetto positivo sullo stato emotivo degli esploratori polari, che ⁣trascorrono molti mesi in​ un team⁢ isolato, in condizioni di notte polare, basse temperature e spazio abitativo limitato”, ha dichiarato Yury Chesnokov, direttore dell’Istituto di Ricerca Agrofisica.

Le piante come base per le future stazioni spaziali

La⁣ presenza di piante e l’influenza che hanno sugli effetti psicologici ed ⁢emotivi sulla vita ‍del‍ team rappresentano una “base inestimabile per la formazione delle condizioni ​di ⁤vita per le persone nei sistemi chiusi nelle future stazioni spaziali⁤ sulla Luna e⁤ su altri pianeti”, ha aggiunto Oleg Orlov, direttore dell’Istituto ‍di Problemi Biomedici dell’Accademia delle Scienze Russa.

L’esperimento congiunto per la coltivazione di verdure alla stazione di Vostok è‌ in corso dal‍ febbraio⁤ 2020. In ⁢precedenza, è stato sviluppato con successo un sistema per la coltivazione di 80 varietà⁤ di diverse colture ⁤di⁣ verdure a foglia.

Nella stagione passata, la stazione ha coltivato 63 libbre di pomodori ‍di bassa⁢ crescita e più di una dozzina di colture di verdure a foglia utilizzando le stesse tecnologie idroponiche con illuminazione artificiale e condizioni microclimatiche controllate.

Attualmente, i ricercatori stanno‍ sviluppando la‍ tecnologia per la coltivazione di ​more, mirtilli e fragole.